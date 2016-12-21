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Serginin organizatörü Timur Özkan HABERTÜRK TV'ye konuştu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta uğradığı serginin organizatörü Timur Özkan, Karlov'un sergiye katılımının ne zaman netleştiğini ve saldırı anını HABERTÜRK TV'ye anlattı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:46:53 Güncelleme: 13:57:57

Serginin organizatörü Timur Özkan HABERTÜRK TV'ye açıklamalarda bulundu.

O GECEYİ ANLATTI

Programa göre açılışı saat 18.30'da yapmıştık. Ben bir açılış konuşması yaptım. Ardından ev sahibi olarak Çankaya Belediyesinin Başkan Yardımcısı Gülsüm hanım konuştu. İkimizde konuklara sergiyi anlatan konuşmalar yaptık. Sonra sayın Büyükelçi kürsüye geldi. Böyle bir etkinliğin iki ülke arasında yakınlaşmaya neden olacağını, uçak krizinden sonra düzenlenen ilk etkinlik olduğunu söylüyordu ki silah sesleri geldi. Önce Büyükelçi'nin yere düştüğünü gördüm. Sonra biz de kendimizi yere attık. Saldırgan sloganlar attı. Sonra yerde yatan Büyükelçi'ye bir kaç el daha ateş etti. Saldırgan 'Diğerleri çıksın, korumalar gelsin.' dedi.

KARLOV NEDEN KORUMASIZ GEZİYORDU?

O akşam eşiyle birlikte korumasız gelmişti. Fakat sonradan öğrendik ki çarşıya pazara da korumasız gidermiş. Biz bilmiyorduk tabi öyle olduğunu. Mutlaka gelmiştir diye düşünüyorduk. Zaten saldırganında onun koruması olduğunu düşünmüştük. Çünkü bizlerin konuşması sırasında arkamızda kimse yoktu. Büyükelçi konuşmaya başlayınca saldırgan izleyicilerin arasından çıkarak arkaya geçti. Koruma edasıyla dikkatli şekilde etrafı izliyordu.

ETKİNLİKTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR MIYDI?

Belediyenin güvenlik görevlileri hem girişte, hem salonda birer tane var. Silahları yok. Bir güvenlik görevlisinin saldırgana 'Dur yapma bu işin sonu yok!' dediğini duydum.

SERGİYE BÜYÜKELÇİ'NİN KATILACAĞI NE ZAMAN DUYURULDU?

Biz aynı anda 4 sergi birden açtık. Bu sergilerin açılış tarihini 16 Aralık, kapanış tarihini 30 Aralık olarak ilan ettik. Sosyal medya ve basın bültenlerinde böyle geçti. Saldırgan, Rus sergisinin 16 Aralık'ta olduğunu düşünüyordu. Fakat Ruslar, kendi konuklarını davet etmek için farklı bir gün seçtiler ve 19 Aralık tarihini belirlediler. İkinci bir açılıştı. Ama Rusya sergisi için ilk açılış. Muhtemelen, Saldırgan 16 Aralık'ta geldi. Kimseyi göremeyince, gelenlere sorup gerçek tarihi öğrendi.

KARLOV'UN KATILIMI NE ZAMAN NETLEŞTİ?

Bu serginin açılışına Büyükelçi'den başka, Çankaya Belediye Başkanı'nın ve Türkiye tarafını temsilen de Kültür ve Turizm Bakanı'nın geleceğini tahmin ediyorduk. Ama malum bu insanların programları oluyor ve gelecekleri son anlarda belli oluyor. Son anda Çankaya Belediye Başkanı'nın ve sayın Bakanında gelmeyeceğini öğrendik. Büyükelçi'nin geleceğini de olay günü saat 16.00'da öğrendik.

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