İETT şoförünün ihmali sonucu 6 yaşındaki Serap yaralandı

Okmeydanı'nda annesi tarafından otobüse bindirilen 6 yaşındaki Serap Seher Ermiş, annesi binmeden belediye otobüsünün hareket etmesiyle panikleyince şoförün açık bıraktığı kapıdan aşağıya düştü.



İETT'ye ait otobüs şoförünün kapıyı kapatmadan hareket etmesiyle aşağıya düşen küçük Serap ezilmekten son anda kurtulurken, otobüsün tekerleği bacağının üzerinden geçti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İETT Şoförünün ihmali az kalsın küçük bir kız çocuğunun hayatına mal oluyordu.



Olay dün saat 12:00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Darülaceze Caddesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs duraklarında meydana geldi.



6 YAŞINDAKİ SERAP, ANNESİNİN OTOBÜSE BİNEMEDİĞİNİ FARK EDİNCE PANİKLEDİ, AÇIK BIRAKILAN KAPIDAN DÜŞTÜ



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durağa gelmeden yolcu indiren İETT şoförü bu sırada yolcu almaya başladı. 6 yaşındaki Serap Seher Ermiş'i annesi Fatma Ermiş otobüse bindirdi. Bu sırada İETT şoförü trafiğin hareket etmesiyle yoluna devam etti. Kapı açık şekilde hareket eden belediye otobüsü bir süre böyle ilerlerken, annesinin otobüse binmediğini fark eden küçük Serap panikleyince otobüsten aşağıya düştü.



Hareket halindeki otobüsün altına düşen küçük kız ezilmekten şans eseri kurtulurken, otobüsün lastiği kızın ayağının üstünden geçti.



Ayağından yaralanan küçük kız vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs üzerinde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otobüs Kağıthane İETT Garajına çekilirken, otobüs şoförü Ahmet Y., ise ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.



Öte yandan küçük kızın otobüsten düşerek ezilmekten son anda kurtulması ve tekerleğin ayağını yaraladığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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