Adliye önünde 3 kuru sıkı, 50 mermi ile yakalandı!

İzmir Bayraklı Adliye Sarayı Karakol Amirliği'nde görevli polis memuru, şüphelendiği 22 yaşındaki Ahmet K.'nın elindeki poşette 3 kuru sıkı tabanca ile 50 mermi buldu. Ahmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün saat 14.50'de hakim ve savcıların araçlarının park ettiği C Blok önünde meydana geldi. Polis memuru, hakim ve savcı araçlarının arasında çömelmiş ve elinde poşet bulunan kişinin davranışlarından şüphelenip yanına gitti. Polis memuru bu kişiye neden burada beklediğini ve elindeki siyah poşette ne olduğunu sorup kimliğini istedi. Ödemiş'te oturduğunu ve bir duruşma için geldiğini söyleyen Ahmet K., elindeki poşetin içeresinde tabanca ve mermi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine polis, Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Karakola götürülen Ahmet K., poşetinde kuru sıkı 3 tabanca, 7.65 milimetre 50 dolu fişek bulundu. İşlemleri tamamlanan Ahmet K., nöbetçi savcıye sevkedildi. Savcı, Ahmet K.'yı ifadesini aldıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ahmet K., buradaki sorgulamanın ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ahmet K.'yı yakalayan polis memuru geçtiğimiz günlerde de FETÖ'den aranan ve ardından tutuklanan bir emniyet müdürünü yakalamıştı.