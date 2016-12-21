22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Sınavsız geçiş
GÜNDEM

Sınavsız geçiş yerine getirilen "ek puan" açıklandı

Meslek lisesi mezunlarının, üniversitelerin aynı alandaki ön lisans programlarına yerleştirilmelerinde, merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı 0,06 olarak belirlendi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:22:50 Güncelleme: 14:26:54 AA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), sınavsız geçişin kaldırıldığı meslek lisesi mezunlarının, üniversitelerin aynı alandaki ön lisans programlarına yerleştirilmelerinde, merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı 0,06 olarak belirlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 9 Aralık 2016 tarihli, 6764 sayılı Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda ön lisans programlarına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 0,06 olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.

Öte yandan, YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınavsız geçişin kaldırılmasına ilişkin, "Uzun yıllardır, meslek liselerinden sınavsız geçişin, niteliği öldürdüğüne dair eleştiriler vardı ve bunlar uzmanlara raporlandırılıyordu. Son olarak yakın bir dönemde Üniversitelerarası Kurul tarafından da sınavsız geçişin kaldırılmasına yönelik YÖK'e bir rapor sunuldu. Bu, aslında meslek yüksekokullarına yönelik bütünüyle iyileştirme çabasının bir parçası." değerlendirmesini yapmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 42 dakika önce
    Şimdi ygsye girmek zorunlumu oldu yoksa obp puanıylamı gırıcez ?? Bilgisi olan biri yardımcı olabilirmi rica etsem. ?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar
GÜNDEM

Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar
YÖK doktora burslarının takvimi açıklandı
GÜNDEM

YÖK doktora burslarının takvimi açıklandı
YÖK'e 19 üniversite için 358 rektör adaylığı başvurusu
GÜNDEM

YÖK'e 19 üniversite için 358 rektör adaylığı ...
KHK ile yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücreti açıklandı
GÜNDEM

KHK ile yerleştirilen öğrenciler dikkat
YÖK'ten doktora yapacaklara burs müjdesi!
GÜNDEM

Doktora yapacaklara müjde!
YÖK'ten KHK ile yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin duyuru
GÜNDEM

YÖK'ten kapatılan üniversitelerin öğrencilerine ...
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz
GÜNDEM

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı
GÜNDEM

HDP VE DBP KAĞIZMAN EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI
5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı
GÜNDEM

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UMUT TACİRİ YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REKTÖR VE YÖK ÜYELİĞİ ATAMASI