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Adana'da yakalanan hükümlülerden şok tepki

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalanarak adliyeye gönderildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:35:17 Güncelleme: 14:39:03 İHA

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlülerden biri gazetecilere "Çekin bizi, etiket edin Adana'ya" diye bağırdı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 6 hükümlünün yerlerini tespit etti. Polis, şafak vakti eş zamanlı olarak 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Sefa S., 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Mustafa O., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Levent İsa K., yaralama suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapisle aranan Emre İ., basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum olan Cemali Ç. ve yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Necdet T. yakalandı.

Emniyete getirilen zanlılar burada işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çekin, çekin etiket edin bizi Adana'ya" diye tepki gösterdi. Hükümlüler daha sonra adliyeye götürüldü.

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