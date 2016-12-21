Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 6 yaşındaki çocuğun ise yaralanmasına neden olan ve bu suçtan tutuklu yargılanan otomobil sürücüsüne 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık E.D., kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki N.G.T.'nin şikayetçi babası C.T. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık E.D. "Bir çocuğa bilerek çarpacak kadar vicdansız değilim. Bir kalabalık grup gördüm, oraya döndüğüm sırada karanlıkta göremedim. Öğrenciyim, tahsilimin devam etmesi için tahliyemi istiyorum." dedi.

Önceki celse kaza öncesi yolda çocuğunun elinden tutmadığı için kusurlu bulunan N.G.T.'nin annesi C.T. ise sanığın kullandığı aracın farlarını yakmadığı için göremediklerini, çocukların yol kenarında olduğunu söylemişti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 'taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralamaya neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el koydu. Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilirken, mahkeme, anne C.T.'ye ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

OLAY

26 Ağustos'ta Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 38 RH 766 plakalı otomobil sürücüsü E.D., yolun kenarında bekleyen 5 yaşındaki N.G.T. ve 6 yaşındaki S.B.'ye çarptı. N.G.T. olay yerinde hayatını kaybederken, hafif yaralanan S.B. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hayatını kaybeden N.G.T.'nin annesi C.T. hakkında da dava açıldı.