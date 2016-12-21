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Kütahya'da yapılan kazıda lahitler ortaya çıktı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:52:30 AA

Kütahya'da inşaat sahasında yapılan kazılarda en az 2 bin yıllık 3 lahit çıktı. Arkeologlar çalışmalara başladı.

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    Kütahya'da, belediye hizmet binasının inşaat sahasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitlerin bulunması üzerine alanda çalışmalar durduruldu.

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    Alınan bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki belediye yeni hizmet binasının inşaat sahasında lahitlere rastlanması üzerine durum Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. İnşaat alanına gelen arkeologlar, bulunan mezarlarda inceleme ve kurtarma kazısı yaptı.

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    İl Müze Müdürü Metin Türktüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında 3 lahdin açığa çıktığını söyledi.

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