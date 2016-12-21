Kütahya'da yapılan kazıda lahitler ortaya çıktı

4 | 5

Mezarların Roma dönemine ait olduğunu belirten Türktüzün, "Mezarlarda yaptığımız incelemelerdeki ilk bulgulara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge büyük olasılıkla, antik dönemde nekropol alanı. Her bir mezarın içinde 4-5 insana ait iskeletler bulundu. Bu bölgede başka mezarlar da çıkabilir." dedi.