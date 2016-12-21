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Alarm çalmaya başlayınca kabloları ısırarak susturdu

Teknoloji ürünleri satan bir firmaya giren hırsız, alarm çalmaya başlayınca kabloları ısırmaya başlayıp kaçtı. Sesleri duyan mahalleli kısa sürede hırsız yakaladı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:09:41 Güncelleme: 15:10:55 DHA

Cep telefonu ve teknoloji ürünleri satılan mağazanın camını kaldırım taşıyla kıran hırsız, tekme ve yumruklarıyla büyüttüğü delikten içeri girdi. Alarm çalmaya başlayınca bağlı oldukları kablolarını ısırarak kopardı, 3 telefonu aldı ama kaçarken yakalandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Görüntüler işyerinin farklı noktalarına yerleştirilmiş güvenlik kameralarına yansıdı. Saat sabaha karşı 03.00' ü gösterdiğinde kameralardan birinin kayıt alanında hırsızın gelişi görülüyor.

CAMI KALDIRIM TAŞIYLA KIRDI

Yerden aldığı kaldırım taşıyla camı kıran kişi, tekme ve yumrukla camı kırmaya devam ediyor ve açtığı boşluğu içeri girebilecek kadar genişletiyor. Cep telefonları standına giden hırsız telefonların bağlı olduğu alarm kablolarının dişleriyle kesiyor, telefonlardan 3'ünü alıyor ve hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

MAHALLELİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sırada mağazanın genel alarmı çalmaya devam ettiği için onu duyanlar sokağa fırlıyor ve hırsızı kovalamaya başlıyor. Kovalamaca hırsızın yakalanmasıyla son buluyor. Bu sırada olay yerine polisler de ulaşıyor. Yakalanan kişi cep telefonlarıyla birlikte polislere teslim ediliyor.

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