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Bundle kullanıcılarına göre 2016'ın en ilginç 10 haberi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:37:21

2016 yılı boyunca çok yoğun bir siyasi gündemin yanı sıra; bilim, teknoloji, iş ve kültür alanlarında da birçok önemli gelişme yaşandı. Bundle mobil haber uygulaması, okuyucuların en çok ilgisini çeken 10 içeriği derledi

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    10. Rüyaları Hatırlamanın 7 Yolu

    Rüyalar ile ilgili yüzlerce teori mevcut. Neden rüya görürüz, nasıl görürüz, rüyalarımızın anlamları nedir? Bir çok insan rüyalarımızın gün içinde yaşadıklarımız ve hissettiklerimizle alakalı olduğunu düşünür. Ama asıl olarak önemli bir konu daha var: gördüğümüz rüyaları neden net bir şekilde hatırlayamadığımız. Bazı küçük metotlar ile rüyalarınızı daha detaylı hatırlamanız mümkün.

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    9. Beynin Uyku Durumuna Nasıl Geçtiği Keşfedildi

    Nature’da yayınlanan çalışmanın araştırmacılarına göre; uykunun deşifre edilmesi henüz tam anlamıyla gerçekleşmedi fakat en azından uyku tuşunun işleyişi anlaşıldı. Araştırmacılar, çalışmayı meyve sineğinin beyninde gerçekleştirdiler. Daha önceleri, meyve sineğinin beyninde uyku durumuna geçişi kontrol eden nöron kümesi görüntülenmişti ve “dorsal fan-shaped body” (dFB) ismi verilmişti. İnsan ve diğer pek çok memelide, bu nöronlar uyanıklık durumunda pasif, uykuya geçiş durumunda ise aktif halde bulunuyorlar.

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    8. Ünlü Logoların İçerisine Gizlenmiş Sanat Eserleri

    Filipinli grafik tasarımcı Eisen Bernardo, 15 çalışmadan oluşan “Logo+Art” serisinde modern zaman logolarını klasik eserlerle birleştiriyor. Seride çok yakından tanıdığımız; Nasa, Barbie, Starbucks, Abercrombie & Fitch, Puma, Shell, Unicef, NBA, Ferrari gibi ünlü logolar bulunuyor. Logolar, üzerlerindeki görsellere uygun olarak klasik eserlerden seçilmiş görüntülerle eşleştirilmiş.

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