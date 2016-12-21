Bundle kullanıcılarına göre 2016'ın en ilginç 10 haberi

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6. Bir Ürünün Pembesi Neden Mavisinden Daha Pahalı Olur?

Bir gün tıraş bıçağı almak için bir markete girdiniz diyelim. Pembe ve mavi tıraş bıçağı paketleri arasından toplumsal cinsiyetinize uygun olanını seçtiniz. Sonra bir baktınız; “O da nesi?“… İçinde birebir aynı ürün olmasına rağmen paketlerden pembe, yani kadın için olanı, daha pahalıyken; mavi, yani erkek için olanı, çok daha ucuz. Peki aynı ürünün pembesi neden mavisinden daha pahalı olsun ki?