Bundle kullanıcılarına göre 2016'ın en ilginç 10 haberi
21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:37:21 | Güncelleme: 15:48:22
2016 yılı boyunca çok yoğun bir siyasi gündemin yanı sıra; bilim, teknoloji, iş ve kültür alanlarında da birçok önemli gelişme yaşandı. Bundle mobil haber uygulaması, okuyucuların en çok ilgisini çeken 10 içeriği derledi
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10. Rüyaları Hatırlamanın 7 Yolu
Rüyalar ile ilgili yüzlerce teori mevcut. Neden rüya görürüz, nasıl görürüz, rüyalarımızın anlamları nedir? Bir çok insan rüyalarımızın gün içinde yaşadıklarımız ve hissettiklerimizle alakalı olduğunu düşünür. Ama asıl olarak önemli bir konu daha var: gördüğümüz rüyaları neden net bir şekilde hatırlayamadığımız. Bazı küçük metotlar ile rüyalarınızı daha detaylı hatırlamanız mümkün.
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9. Beynin Uyku Durumuna Nasıl Geçtiği Keşfedildi
Nature’da yayınlanan çalışmanın araştırmacılarına göre; uykunun deşifre edilmesi henüz tam anlamıyla gerçekleşmedi fakat en azından uyku tuşunun işleyişi anlaşıldı. Araştırmacılar, çalışmayı meyve sineğinin beyninde gerçekleştirdiler. Daha önceleri, meyve sineğinin beyninde uyku durumuna geçişi kontrol eden nöron kümesi görüntülenmişti ve “dorsal fan-shaped body” (dFB) ismi verilmişti. İnsan ve diğer pek çok memelide, bu nöronlar uyanıklık durumunda pasif, uykuya geçiş durumunda ise aktif halde bulunuyorlar.
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8. Ünlü Logoların İçerisine Gizlenmiş Sanat Eserleri
Filipinli grafik tasarımcı Eisen Bernardo, 15 çalışmadan oluşan “Logo+Art” serisinde modern zaman logolarını klasik eserlerle birleştiriyor. Seride çok yakından tanıdığımız; Nasa, Barbie, Starbucks, Abercrombie & Fitch, Puma, Shell, Unicef, NBA, Ferrari gibi ünlü logolar bulunuyor. Logolar, üzerlerindeki görsellere uygun olarak klasik eserlerden seçilmiş görüntülerle eşleştirilmiş.
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7. Sırf Orada Yaşayın Diye Üzerine Para Veren Şehirler
Bu şehirlerde yeni insanlar ve yeni bir hayata kucak açarken, devlet desteği de eksik olmuyor. Avrupa ve Amerika’nın yer aldığı listede, sadece para değil ev, çocuk desteği gibi fırsatlarda mevcut.
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6. Bir Ürünün Pembesi Neden Mavisinden Daha Pahalı Olur?
Bir gün tıraş bıçağı almak için bir markete girdiniz diyelim. Pembe ve mavi tıraş bıçağı paketleri arasından toplumsal cinsiyetinize uygun olanını seçtiniz. Sonra bir baktınız; “O da nesi?“… İçinde birebir aynı ürün olmasına rağmen paketlerden pembe, yani kadın için olanı, daha pahalıyken; mavi, yani erkek için olanı, çok daha ucuz. Peki aynı ürünün pembesi neden mavisinden daha pahalı olsun ki?
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5. Bilime Göre İdeal Evlilik Yaşı
Yapılan araştırmalar; eğer evliliğiniz ilk 5 yılı içerisinde boşanmak istemiyorsanız, 28-32 yaş arasında evlenmenizi öneriyor. Utah Üniversitesi’ni sosyologu Nick Wolfinger tarafından yapılan bir çalışma, 28 ve 32 yaş arası yapılan evliliklerin ilerleyen yıllarda en az ayrılık oranına sahip olduğunu söylüyor. Bu yeni bir gelişme, daha önce sosyologlar evlenmek için daha çok beklemenin daha fazla kararlılığa yol açtığını ve gerçekte bir son kullanım tarihi olmadığına inanıyorlardı.
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4. Eşe Dosta Anlatıp Akıllarını Almalık Çok İlginç 20 Bilgi
Dünya, aydınlatılmayı bekleyen gizemlerle ve tarihi gerçeklerle dolu bir ansiklopedi gibi sevgili dostlar. Bizler, her gün yeni bir şeyler öğreniyor ve hayretler içinde kalıyoruz ve siz de öğrenin, siz de hayret edin istiyoruz.
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3. Türkçe'nin En Uzun Kelimesini Doğru Telaffuz Edebilecek Misiniz?
Daha önce 1. Lyon belediyesi tarafından düzenlenen forum bu sene 3. Lyon belediyesi tarafından organize edildi. Lyon başkonsolosluğu tarafından yapılan Türkçe standında ziyaretçiler 70 harften oluşan tek kelimeyi telaffuz etmeye çalıştılar.
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2. Sabah Mı Duş Almalı Yoksa Akşam Mı?
Duş almak günlük basit eylemlerimizden biri. Birçoğumuz için duş saati ve rutini her gün aynı şekilde akıyor. Çoğunlukla sabah duş alanlar ve akşam duş alanlar olarak ikiye ayrılıyoruz ve her iki tarafın da kendince mantıklı nedenleri var.
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1. iPhone’unuzun Gerçekten Gizli Olan 25 Özelliğini Keşfedin
Bu yazı diğerlerinden farklı. Burada bahsedilen 25 özellik kullanıcılardan ciddi anlamda büyük bir özenle gizlenmiş özellikler. Hatta bazıları o kadar iyi gizlenmiş ki kıyamete kadar iPhone kullansanız, aralarından yine de fark edemeyecekleriniz çıkabilir.