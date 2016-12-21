21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
BAYBURT
GÜNDEM

Bayburt'ta bir tilki ayakta dondu

Bayburt'ta -32 derece soğuğa dayanamayan talihsiz tilki, ayakta donarak can verdi. Muhtar, tilkiyi o halde görünce "Ben köylüye 'bunu siz mi ayağa kaldırdınız' dedim, 'yok' dediler. Ben hayatımda ilk kez bu kadar soğuk gördüm" dedi.

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:42:44 Güncelleme: 15:48:33

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Erzurum'da yaşanan soğuklarını anlattığı Seyhaatnamesinde bir kedinin Kış ayında damdan dama atlarken havada donduğundan bahsetmesi Bayburt'ta gerçek oldu. -32 derece soğuğun yaşandığı köyde bir tilkinin ayakta donduğu ileri sürüldü.

TAŞ ATARAK KAÇIRMAK İSTEDİLER

Doğu illerinde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, Bayburt'a bağlı Camdere köyünde ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu. Köyün girişinde önceki gün sabah saatlerinde bir tilkiyi fark eden vatandaşlar taş atarak tilkiyi uzaklaştırmak istedi. Tilkinin tepki vermemesi üzerine yanına yaklaşan köylüler kızıl tilkinin ayakta donarak öldüğünü gördü.

MUHTAR, "AYAKTA DONMUŞ"

Köy muhtarı Muharrem Karabulut, köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gittiğini belirterek, "Ben köylüye 'bunu siz mi ayağa kaldırdınız' dedim, 'yok' dediler. Tilkiler köye sık sık geliyordu, onlara ekmek atıyorduk. Ama bu soğuklar onları da etkilemiş. Dün akşam -38 dereceyi gördük. Bırakın bu soğukta hayvan yaşamasını insan zor yaşar. Ben hayatımda ilk kez bu kadar soğuk gördüm" dedi.

KÖYLÜLER BULDU

Köylülerden Kerim Baydak ise "Kahveye doğru giderken uzaktan kurt sandığım tilkiyi gördüm taş atarak uzaklaştırmak istedim, ama hiç kaçmadı. Biraz daha yaklaşınca tilki olduğunu anladım. Yine de zarar verir diye kovalamak istedim ama tepki göstermeyince yanına gittim ve ayakta donduğunu görünce çok şaşırdım" dedi.

Kenan TAŞKIN TRABZON

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Büyükelçilik sokağına 9 Ocak'ta Karlov'un adı verilecek
GÜNDEM

Büyükelçilik sokağına 9 Ocak'ta Karlov'un adı ...
Selahattin Demirtaş'ın hakaretten yargılanmasına başlandı
GÜNDEM

Demirtaş'ın hakaretten yargılanmasına başlandı
Bitlis'te 3 belediye başkanı tutuklandı
GÜNDEM

Bitlis'te 3 belediye başkanı tutuklandı
Batman'da 4 terörist ele geçirildi
GÜNDEM

Batman'da 4 terörist yakalandı!
Alarm çalmaya başlayınca kabloları ısırarak susturdu
GÜNDEM

Çalan alarmı bakın nasıl susturdu!
Konya'da kesilen dananın midesinden para çıktı
GÜNDEM

Dananın midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi!
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz
GÜNDEM

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı
GÜNDEM

HDP VE DBP KAĞIZMAN EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REKTÖR VE YÖK ÜYELİĞİ ATAMASI
5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı
GÜNDEM

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UMUT TACİRİ YAKALANDI