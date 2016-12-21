Bayburt'ta bir tilki ayakta dondu

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Erzurum'da yaşanan soğuklarını anlattığı Seyhaatnamesinde bir kedinin Kış ayında damdan dama atlarken havada donduğundan bahsetmesi Bayburt'ta gerçek oldu. -32 derece soğuğun yaşandığı köyde bir tilkinin ayakta donduğu ileri sürüldü.

TAŞ ATARAK KAÇIRMAK İSTEDİLER

Doğu illerinde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, Bayburt'a bağlı Camdere köyünde ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu. Köyün girişinde önceki gün sabah saatlerinde bir tilkiyi fark eden vatandaşlar taş atarak tilkiyi uzaklaştırmak istedi. Tilkinin tepki vermemesi üzerine yanına yaklaşan köylüler kızıl tilkinin ayakta donarak öldüğünü gördü.

MUHTAR, "AYAKTA DONMUŞ"

Köy muhtarı Muharrem Karabulut, köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gittiğini belirterek, "Ben köylüye 'bunu siz mi ayağa kaldırdınız' dedim, 'yok' dediler. Tilkiler köye sık sık geliyordu, onlara ekmek atıyorduk. Ama bu soğuklar onları da etkilemiş. Dün akşam -38 dereceyi gördük. Bırakın bu soğukta hayvan yaşamasını insan zor yaşar. Ben hayatımda ilk kez bu kadar soğuk gördüm" dedi.

KÖYLÜLER BULDU

Köylülerden Kerim Baydak ise "Kahveye doğru giderken uzaktan kurt sandığım tilkiyi gördüm taş atarak uzaklaştırmak istedim, ama hiç kaçmadı. Biraz daha yaklaşınca tilki olduğunu anladım. Yine de zarar verir diye kovalamak istedim ama tepki göstermeyince yanına gittim ve ayakta donduğunu görünce çok şaşırdım" dedi.

Kenan TAŞKIN TRABZON