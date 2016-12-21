21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
BOLU
GÜNDEM

Vali koruması polise cinsel istismardan 3 yıl 9 ay hapis

Bolu Valisinin koruma görevliğini üstlenen polis memurunun, imam nikahıyla beraber yaşadığı kadının kızına, uyurken cinsel istismarda bulunması üzerine açılan davada, polis memuru olan sanığa, 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:59:24 Güncelleme: 16:01:45 DHA

Bolu Valisi Aydın Baruş'un koruması olarak görev yaparken dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin kızı 17 yaşındaki S.G.'ye sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru M.A.Y., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şubat 2015'te Bolu Valiliği görevine atanan Aydın Baruş'un yanında bir süre sonra koruma olarak göreve başlayan polis memuru M.A.Y., iddiaya göre 2 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı A.T.'nin kızı S.G.'ye, gece odasına girip uyurken cinsel istismarda bulundu. Lise öğrencisi S.G., üzülmemesi için annesine olanları anlatmadı. S.G., bir süre sonra ise durumu okuldaki rehber öğretmenine anlattı.

"ANNENE BU DURUMU SÖYLEME"

Öğretmeni ve okul yönetiminin yönlendirmesiyle daha sonra annesine de olayı anlatan S.G., Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. S.G., M.A.Y.'nin odasına gelip yanına uzanarak vücuduna dokunduğunu, bunu hissettiğinde hemen kalkıp odayı terk ettiğini ileri sürdü. S.G., M.A.Y.'nin kendisine attığı, "Yaptığım bir eşeklikti. Bir daha sana el sürmeyeceğim. Annene bu durumu söyleme" mesajını da delil olarak sundu.

Olayın ortaya çıkması üzerine 6-7 ay yaptığı 'Vali koruması' görevinden alınıp Seben İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ataması yapılan polis M.A.Y. hakkında, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan polis M.A.Y., karar duruşmasına katılmadı. Mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Polis M.A.Y. hakkındaki idari soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı...
Batman'da 4 terörist ele geçirildi
GÜNDEM

Batman'da 4 terörist yakalandı!
Bayburt'ta bir tilki ayakta dondu
GÜNDEM

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi gerçek oldu!
Büyükelçilik sokağına 9 Ocak'ta Karlov'un adı verilecek
GÜNDEM

Büyükelçilik sokağına 9 Ocak'ta Karlov'un adı ...
Selahattin Demirtaş'ın hakaretten yargılanmasına başlandı
GÜNDEM

Demirtaş'ın hakaretten yargılanmasına başlandı
Bitlis'te 3 belediye başkanı tutuklandı
GÜNDEM

Bitlis'te 3 belediye başkanı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REKTÖR VE YÖK ÜYELİĞİ ATAMASI
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz
GÜNDEM

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı
GÜNDEM

HDP VE DBP KAĞIZMAN EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

ESKİ SAVCI MEHMET BERK'İN KARDEŞİ TUTUKLANDI
5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı
GÜNDEM

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UMUT TACİRİ YAKALANDI