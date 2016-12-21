Savcı Evliya Çalışkan'ın aracına saldıranlar tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına ateş ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı. DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 3 saldırgan İstanbul Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Adliye sevk edilen G.K., R.Ö. ve U.G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat ULUDAĞ / İSTANBUL