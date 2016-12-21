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Evliya Çalışkan
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Savcı Evliya Çalışkan'ın aracına saldıranlar tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 17:19:52 Güncelleme: 19:02:49

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına ateş ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı. DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 3 saldırgan İstanbul Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Adliye sevk edilen G.K., R.Ö. ve U.G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat ULUDAĞ / İSTANBUL

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    bu adamları beslemek için bizim vergilerimizi kullanmasınlar direk kullandıkları silah ile infaz edilmeleri daha uygun olacaktır
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