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Aydın'da bir kişi otelde ölü bulundu

Hesabındaki 14 bin lirayı farklı hesaplara aktardıktan sonra ölü bulunan Gökhan Kumral'ın ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor

21 Aralık 2016 Çarşamba, 17:36:56 Güncelleme: 17:38:49 İHA

Kuşadası'nda kaldığı otel odasında önceki gün ölü bulunan Sökeli Gökhan Kumral'ın ailesi, olaydan kısa bir süre önce farklı hesaplara 14 bin TL aktaran oğullarının ölümündeki sır perdesinin aralanmasını istiyor.

Pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Gökhan Kumral kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulunmuştu. Baba Yüksel Kumral, anne Hanım Kumral, ağabey Yasin Kumral, kız kardeşi Kevser Kumral ile ablası Ayşe Altan, hayatını kaybeden Gökhan Kumral'ın banka hesabındaki hareketlerden şüphelenerek suç duyurusunda bulundu. Babasından aldığı 15 bin TL'nin 14 bin TL'sini birkaç saat içerisinde farlı hesaplara aktaran Kural'ın ölümünü şüpheli bulan ailesi olayın aydınlanmasını istiyor.

Olay süresince yaşananları anlatan baba Yüksel Kumral, "Pazartesi günü ailece evde oturduğumuz sırada Gökhan'ın telefonuna bir mesaj geldi. Saat 23.45 sıralarında gelen bu mesaj üzerine oğlum apar topar neşeli bir şekilde evden ayrılarak Söke'de çalıştığı otelin yanında arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Evden ayrıldıktan sonra gece gelir diye düşündük ama sabah kalktığımda yatağında yoktu.

Söke'de çalıştığı otelin müdürü eve adam yollayarak Gökhan'ın işe gelmediğini söylemesi üzerine onu aramaya başladık. Daha sonra da Söke Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Salı günü öğle saatlerinde Kuşadası polisi bizi arayarak oraya gelmemizi istedi. Oraya gittikten sonra bizi hastaneye yönlendirdiler. Morgda oğlumun cesedi ile karşılaştık" dedi.

EMEKLİ PARASINDAN VERMİŞ

Baba Yüksel Kumral, emekli parasından oğluna 15 bin TL'yi verdiğini ve oğlunun hesabına yatırmasını istediğini söyledi. Kumral, "Oğlum parayı hesabına yatırmıştı. Ancak ekstrede o gece 17.00'den 02.47'ye kadar farklı aralıklarla birilerinin hesabına parça parça 14 bin TL para aktarmış. Bu aktardığı paraları kime neden aktardı. Olayla bir bağlantısı var mı, yok mu? Bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

 

AĞABEY ÖLÜM ŞEKLİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Cenazenin defin işlemlerini bizzat takip eden ağabey Yasin Kumral ise otopsi raporunda boynunun kırıldığının yazdığını ancak kardeşinin intihar etmiş olamayacağını savundu. Yasin Kumral, söyle konuştu:

"Ben olayı duyar duymaz Söke'ye geldim. Cenazeyi İzmir Adli Tıp'tan getirdikten sonra yıkarken bende yanında bulundum. Boynunda kırık vardı. İntihar eden kişinin boynu neden kırıldı bunu anlamış değilim. Kardeşimin olayının aydınlanmasını istiyoruz. Kuşadası'ndaki otele kardeşim girdikten sonra, bir kadının otele girip çıktığını öğrendik.

Bu kadının olayla bir bağlantısının olup olmadığını bilmiyoruz. Ama kardeşimin ölümüyle ilgili şüphelerimiz var."
Anne Hanım Kumral ve abla Ayşe Altan da olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek Gökhan Kumral'ın intihar edecek bir sorununun olmadığını kaydettiler.

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