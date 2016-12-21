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DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada DEAŞ üyesi bir kişiye su,kast hazırlığında olan 4 PKK'lının yakalandığı belirtildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 18:10:52 Güncelleme: 18:15:39

Gaziantep Valiliği, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişinin, polisin düzenlediği operasyonla yakalandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında:

"PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir" denildi.

 

Yusuf KILIÇ/GAZİANTEP

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