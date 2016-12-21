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Bana el-Abed: Rüyamda hep öldüğümü görürdüm

Halep'te yaşanan insanlık dramını dünyaya duyuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Bana el-Abed Türk halkına teşekkür etti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 18:53:38 Güncelleme: 19:28:56 AA

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, “Tahliye edilmeyi beklerken annem beni dikkatli olmam için tembihledi. Eşarp taktım ve gizlendim. Kimse beni tanımadı." dedi.

Bana, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edildikten sonra soruları yanıtladı.

Doğu Halep'te neler yaşadığının sorulması üzerine Bana, sürekli bombardıman altında olduklarını, evlerinin yıkıldığını anlattı.

Bana, "En çok ölümden korkardım. Rüyamda hep öldüğümü görürdüm" dedi.

Kuşatma altındayken sadece pilav ve makarna yediklerini belirten Bana, "Canım hep meyve çekerdi." dedi.

Bana, "Tahliye edilmeyi beklerken annem beni dikkatli olmam için tembihledi. Eşarp taktım ve gizlendim. Kimse beni tanımadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Bana, Türk halkına teşekkür etti.

Bana, "Halep'e dönmek istiyorum. Orada okumak istiyorum. Çocukları eğitmek için öğretmen olmak istiyorum. Ama orada okul kalmadı" diye konuştu.

Röportajın sonunda AA muhabirleri, Anadolu Ajansı ailesi adına Bana ve kardeşlerine hediye takdim etti.

Bana ve ailesi önceki gün doğu Halep'tenTürkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e tahliye edilmişti. Ardından Türkiye’ye getirilmişti.

Küçük kız ve annesi Fatma, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.

Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.

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