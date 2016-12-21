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Eğitime kar engeli!

21 Aralık 2016 Çarşamba, 19:28:00

Türkiye'yi esir alan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde 22 Aralık tarihinde eğitime ara verildi

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    GAZİANTEP

    Gaziantep'te devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verilirken kamu görevlisi malul ve engelliler de tatil süresince izinli sayılacak

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    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan meteorolojik uyarılar, bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yarın, resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

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    Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak.

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