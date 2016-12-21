Eğitime kar engeli!

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Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak.