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İstanbul'da deniz trafiği yarın kapatılacak

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan Star Harmony gemisi yarın düzenlenecek operasyonla kurtarılacak bu sırada deniz trafiği kapalı olacak

21 Aralık 2016 Çarşamba, 19:56:17 Güncelleme: 21:59:51 AA

İstanbul Boğazı'ndan geçerken Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın yarın sabah 08.00-12.00 saatleri arasında çift yönlü uluslararası gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Deniz Ticaret Odası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kılavuzsuz olarak kuzey-güney yönünde seyir yapan Panama Bayraklı, 9284520 IMO nolu "Star Harmony" isimli geminin sabah saat 08.20'de Yeniköy dönüşünde karaya oturarak deniz kazasına sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gemi kaptanının kendi imkanları ile kurtarma talebine istinaden bahse konu gemiyi kurtarma operasyonu 22 Aralık Perşembe günü 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı, yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının Yeniköy bölgesinde, söz konusu operasyon dahilindeki gemi ve deniz araçlarına çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara uymaları gerektiği bildirilmekte olup, seyir, can ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir."

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

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