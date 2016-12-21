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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iddialara yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında ''Belki Rusya Çözer'' haberindeki iddialara yanıt verdi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 20:13:05 Güncelleme: 20:16:28 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberdeki ''Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş hakkında bir soruşturma yürütüldüğü ve fail polis memuru hakkında başka bir kişi tarafından ifade verildiği'' iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında ''Belki Rusya Çözer'' başlıklı haberin alt bölümünde yer alan ''Yanıt bekleyen sorular'' kısmının içeriğinde, "silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Altıntaş hakkında bir şüphelinin ifade verdiği ve polis memuru hakkında yürütülen soruşturmada bir işlem yapılmadığı'' şeklinde ifadelerin yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, olayın faili polis memuru Altıntaş hakkında bir soruşturma yürütülmediği gibi polis memuru hakkında başka bir şüpheli veya kişi tarafından da ifade verilmediği kaydedildi.

 

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