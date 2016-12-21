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Siirt PKK KCK Pervari Tutuklama
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Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi tutuklandı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 20:34:57 Güncelleme: 20:40:21 AA

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Pervari ilçesinde operasyon düzenlendi.

Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Vekili Ceduh Batur, eski HDP İlçe Başkanı Tamer Özer ile Mustafa Adıyaman ve Ebedin Batıbey, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

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