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Bitlis Hizan Belediyesi İhsan Uğur
GÜNDEM

Hizan Belediyesi'nde arama yapıldı

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan İhsan Uğur'un makam odasında arama yapıldı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 22:14:25 Güncelleme: 22:15:59 AA

Bitlis'teki terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hizan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İhsan Uğur'un makam odasında ve belediyenin birimlerinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Hizan Belediyesi'ne giden İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur'un odasında ve belediye binasında arama yaptı.

Birimlerdeki bazı evrakları da inceleyen güvenlik güçleri, daha sonra binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

 

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