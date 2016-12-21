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Bekir Bozdağ'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fırat Kalkanı Operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

21 Aralık 2016 Çarşamba, 23:24:26 Güncelleme: 23:29:59 AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Fırat Kalkanı Operasyonunda 14 şehit, 33 yaralı olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, TSK'ya, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekası için üzerine düşenleri kararlı şekilde yapmaya devam edecektir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında 14 şehit, 33 yaralı bulunduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Mekanları cennet olsun. Ailelerine, TSK'ya, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılar da acil şifalar diliyorum." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekası için üzerine düşenleri kararlı şekilde yapacaktır ve buna yapmaya devam edecektir. Suriye, Irak'ta olup bitenler Türkiye'nin ulusal güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu için orada yürüyen operasyonlar insanımızın güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize yönelik tehdidi ortadan kaldırmak maksadıyla yürüyen bir operasyon. Bu operasyonun siyasi saiklerle değerlendirmeye tabi tutulmasını doğru görmüyorum. Çünkü bunun üzerinde hepimizin hassasiyetle durması gerekir. Bu operasyon sırasında 138 DEAŞ'lı terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

El-Bab'ın etrafı kuşatılmış ve önemli yerler de ele geçirilmiştir. Orada çatışmalar devam ediyor. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizden ve devletimizden aldığı güçle orada DEAŞ terör örgütünü tamamen etkisiz hale getirecektir, buna yürekten inanıyorum."

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