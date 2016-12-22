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Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan saldırıda FETÖ şüphelisi bekçi olay yerinde nöbetçiydi

22 Aralık 2016 Perşembe, 03:29:10

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, 15 Temmuz gecesi emniyet müdürlüğündeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen FETÖ şüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olduğu belirlendi

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    ENİS YILDIRIM/GAZETE HABERTÜRK

    Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

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    15 Temmuz darbe girişimi gecesi emniyet müdürlüğündeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen FETÖ/PDY şüphelisi bekçi Nurettin Ç.’nin, Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında nöbetçi olarak görev yaptığı belirlendi.

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     Ayrıca gece nöbetçi olan komiser ve emniyet müdürleri ile dosyaya bakan savcı ve hâkimin FETÖ şüphelisi olması nedeniyle soruşturma bu yönde derinleştirildi.

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