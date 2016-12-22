Suriye El Bab'da DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda şehit olan 10 Türk askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in Kayseri'de yaşayan baba evine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.



TEKİRDAĞ'A ACI HABER ULAŞTI



Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’daki evine ateş düştü.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar

Askerliğini yeni bitirdiği ve askerliğe uzman çavuş olarak devam ettiği öğrenilen aslen Samsun nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Acar’ın ailesine ilk haberi, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Merkez Komutanlığı görevlileri verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin annesi Hanife Acar gözyaşlarına boğuldu.

BABASI DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Acar’ın babası Muzaffer Acar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 2012 yılında İzmir’de vefat ettiği öğrenildi. Öte yandan sağlık ekipleri şehidin evinin önünde hazır bekledi.

ELAZIĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit ateşi Elazığ'a düştü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı. Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen askerlerden birinin Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar olduğu öğrenildi.

Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar

2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) giren Astsubay Pınar'ın Elazığ merkez Kültür Mahallesi’nde ikamet eden babası Muzaffer ve annesi Songül Pınar'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer acı haberi verdi. Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de, şehit ailesinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin baba evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehit için yarın Elazığ'da tören düzenlenmesi bekleniyor.

YOZGAT'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın acı haberi, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki baba ocağına ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak

Şehidin acı haberini, aileye Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Haberi alan şehidin yakınları ise baba ocağına akın etti.

29 yaşında bekar olan şehit Durak’ın 2 kardeş olduğu annesinin de 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin babası Kemal Durak’ın ise esnaf olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin ise Kayseri 1. Komando Tugayı olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın geçici görevle Fırat Kalkanı Operasyonu’na katıldığı bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

BİR ACI HABER DE BURDUR'A

Fırat Kalkanı Harekatında DAEŞ’in intihar saldırısı sonrası şehit olan 14 askerden, Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberi memleketi Burdur’a ulaştı.

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberini Burdur’a bağlı Karamanlı ilçesinde yaşayan Dayısı Ali İhsan Avcı’ya, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve askeri yetkililer verdi.

Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesindeki eve acılı haberi alan Dayı Ali İhsan Avcı ve yakınları, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Hürriyet Mahallesindeki şehit evine Türk Bayrağı asıldı.

EN SON NİŞANLISIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz, 10 Şubatta nişanlanmıştı. Şehit Yılmaz, son fotoğrafını ise 18 Kasım 2016’da nişanlısı ile birlikte paylaştı. Acılı haberin gelmesi ile Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın facebook profili ise acılı mesajlarla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın memleketi Karamanlı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz

KONYA'LI ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ



Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Burak Boz’un acı haberi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ulaştı.



Şehit Uzman Çavuş Burak Boz

Şehit Uzman Çavuş Boz’un Ereğli ilçesindeki ailesine acı haber gece saatlerinde verildi. İlçenin Cinler Mahallesi'nde oturan aileye haberin verilmesinin ardından eve Türk Bayrağı asıldı.

27 yaşındaki Uzman Çavuş Boz'un 7 yıldır görev yaptığı ve operasyona kendi isteği ile katıldığı öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları hemen şehidin evine koştu. Şehit askerin babası Özkan Boz, diğer oğlu Ömer Boz’a sarılarak ‘Kardeşin gitti oğlum, Burak gitti, yavrum, kuzum’ diyerek gözyaşlarına engel olamadı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, haberi veren yetkililer de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

TOKAT ERBAA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'daki çatışmalarda şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Yalçın'ın 24 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın

Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda 14 asker şehit düştü. Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul'da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul'da okuyan kardeşi Mert Yalçın'a da acı haber bildirildi. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa'ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.

24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

ACI HABER SAMSUN'A ULAŞTI

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. Aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab’da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.



KAHREDEN TESADÜF! ŞEHİT ASKERİN ANNESİNİN ADI DA SURİYE...



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı sırasında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki babaevine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab bölgesindeki bombalı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in şehadet haberi, merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi, 6225 sokaktaki baba evine ulaştı. Eve gelen askeri yetkililer Ali ve Suriye Çelik çiftine acı haberi bildirdi. 5 yıldır Uzman Çavuş olarak görev yapan Çelik'in bekar olduğu ve 10 kardeşin 8'ncisi olduğu belirtildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayında görevli olan uzman çavuş Çelik'in geçici görevle Suriye'ye gönderildiği ifade edildi.

5 AY ÖNCE İZNE GELMİŞTİ

Acı haberi öğrenin yakınları, şehidin Alsancak Mahallesindeki evine akın ederken, şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, "Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere'deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm" diyerek gözyaşı döktü.