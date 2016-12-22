15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 22 Aralık Perşembe günü raporu.

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FETÖ'NÜN İL İMAMLARI TUTUKLANDI

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "il imamlarına" yönelik operasyonda toplantı halindeyken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu Talas ilçesinde bir apartman dairesinde toplantı halindeyken yakalanan örgütün "Elazığ imamı" Mehmet D, "Kayseri ve Adıyaman imamı" Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı belirlenen Habib B'nin, Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen "Kayseri imamı" Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde görevlendirildiği öğrenilmişti. (AA)

FETÖ ŞÜPHELİSİ AKADEMİSYEN ÇİFT YUNANİSTAN'A KAÇAMADAN YAKALANDI

Edirnenin Keşan ilçesinde yasa dışı yoldan Yunanistana kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi akademisyen çift ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar sonucu İstanbuldan yola çıkan 61 TC 117 plaklı otomobili takibe aldı.

Yenimuhacir beldesinde durdurulan otomobilde sürücü M.D. (44) ile FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Gazi Üniversitesinden ihraç edilen akademisyen çift M.U. (44)ile eşi E.U. (38) yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, yanlarında bulunan yaşları 4 ile 7 arasında değişen 3 çocuk yakınlarına teslim edildi.

M.Unun sorgusunda sürücü M.Dye yurt dışına kaçırma karşılığı yaklaşık 15 bin avro ödediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bu arada sürücü M.Dnin, önceki gün jandarma tarafından yakalanınca Meriç Nehrine atlayarak kaybolan FETÖ şüphelisi M.Znin de aralarında olduğu grubu Meriç ilçesine getiren şüphelilerden olduğu belirlendi. (AA)

KIRKLARELİ'DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖnün 15 Temmuzda ki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar doğrultusunda, FETÖ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla astsubay M.K. ile çavuş B.Y. gözaltına aldı.

Şüpheliler Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (AA)

HAKKARİ'DE 3 RÜTBELİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında rütbeli 3 asker gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığında görevli binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

BİLECİK BOZÜYÜK'TE 3 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında ülke genelinde bin 980 personeli açığa aldı. Açığa alınan personeller arasında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de 3 öğretmen yer alırken il geneli toplam 11 öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli K.İ, G.Ç. ve İ.B. açığa alındı. Açığa almaların Bilecik'te 4, Yenipazar'da ve Pazaryeri'nde 2 öğretmen olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca açığa alınan öğretmenlerin yerlerine yeni atamaların da yapıldığı öğrenildi. (İHA)

SAKARYA'DA 1 MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan müteahhit Haldun Bilek tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında şehrin tanınmış müteahhitlerinden olan Haldun Bilek, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Haldun Bilek, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, 'FETÖ/PDY üyesi olmak, başkasının hesaplarına işlem yapıldığını beyan etmemek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Haldun Bilek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haldun Bilek ile birlikte gözaltına alınan eşi Ayşe Bilek adli kontrolle serbest bırakılırken, firma çalışanı A.B. ise Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (DHA)

AFYONKARAHİSAR'DA 8'İ ESKİ POLİS 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8'i eski polis 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı. Operasyonda İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda açığa alınan ve meslekten ihraç edilen 8'i eski polis 12 kişinin gözaltına alınmıştı. Şahıslar bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeden önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirdiler. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldılar. Şahısların savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, şahısların bir çoğunun cep telefonunda FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığı iddia edilen "Bylock" isimli mesajlaşma programına da rastlandığı belirtildi. (İHA)

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DOÇ. DR. FATİH GÜRSUL'A TUTUKLAMA TALEBİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ üyeliğinden tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan Gürsul, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.



Savcı Baygın tarafından ifadesi alınan Gürsul, FETÖ üyeliğinden tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı. (VELİ SARIBĞOĞA / İSTANBUL)

BİLECİK'TE 11 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Bilecik'te, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 öğretmen açığa alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kozabirlik İlkokulu ve Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde çalışana 4 öğretmen açığa alındı. Açığa alınmalar il merkezi dışında Bozüyük'te 3, Yenipazar'da ve Pazaryeri'nde 2 öğretmen olmak üzere sayı 11'e ulaştı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ise; açığa alınan öğretmenlerin yerlerine atamalar yapıldığı öğrenildi. (İHA)

ESKİ MASAK ÇALIŞANI 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 8 eski personelinden 5'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda, MASAK'ın 8 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 5'ini evlerinde gözaltına aldı. Zanlıların, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. (AA)

BOLU'DA 2 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 2 asker adliyeye sevk edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2. Komando Tugay Komutanlığında görevli A.K. ve Ö.K. isimli iki asker gözaltına alındı. Cep telefonlarından "BYLOCK" çıktığı öğrenilen askerler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

SİİRT'TE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Siirt merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce yakalanıp, serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 6 şüpheliden 3ü tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Temmuzda Siirt merkezli 44 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına savcılık itirazda bulundu.

Bunun üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Kahramanmaraş ve Ankarada bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3ü tutuklandı. 2 zanlıdan biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (AA)

DENİZLİ'DE 32 ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

DENİZLİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 32 öğretmen açığa alındı.



Türkiye genelinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli'de de 32 öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı. Açığa alınanların tamamının öğretmen olduğu, aralarında yönetici bulunmadığı belirtildi. (DHA)

ZONGULDAK'TA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, dün Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "sağlık yapılanması"na yönelik Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Bartın ve Karabükte düzenlenen operasyonlar kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. (AA)

ESKİ TRT ÇALIŞANI 35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama çıkarıldı.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin başkente getirileceği, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)

FETÖ'NÜN İSTANBUL VALİLİĞİ İŞGAL GİRİŞİMİNE 2. İDDİANAME

FETÖ’nün İstanbul Valiliği’ni işgal girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, 24 asker hakkında, 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle ikinci iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylandı. 158 sayfalık iddianame, yeni kurulan terör ihtisas mahkemesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

ANTALYA'DA 1 ZANLI TUTUKLANDI

Antalyada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, polis memuru, infaz koruma memuru ve çeşitli mesleklerden 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4ü savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 zanlıdan 2si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bir kişi tutuklandı. (AA)

İSTANBUL'DA 32 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanan 35 kişiden 32'sinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin, FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlamak amacıyla Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya 5 bavul dolusu 42 kilogram ağırlığında ve miktarı henüz belirlenemeyen parayı götürdüklerinin tespit edildiği bildirildi. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında hava trafik kontrolörü olarak çalıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY'ye ait örgütsel dokümanlar, Fetullah Gülen'in sohbet görüntülerinin yer aldığı 77 DVD ile Gülen'in kitapları, F, G ve B serisi 13 adet 1 dolar ile 5 tabanca ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 32 kişi adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 ekibin 10 Aralık'ta 57 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanı'ndan Tanzanya'ya yüklü miktarda para çıkardıkları belirlenen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö. ile Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)

MARDİN'DE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Mardin merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyon gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü serbest kalırken, 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadelerin ardından Mardin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 zanlı da tutuklandı. (AA)

ÇORUM'DA ARALARINDA "ASKER İMAMLARI"NIN DA BULUNDUĞU 20 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında "asker imamları"nın da bulunduğu 21 öğretmenden 20si tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan O.Ş, T.T, Y.Z.Ö, S.S, S.K, O.K, N.Ö, M.G.B, M.L, İ.T, H.D, H.S.D, E.Y, E.H, D.Ö, A.A, A.Y, A.O.A, A.T, A.G. ve B.Gnin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir süre önce açığa alınan öğretmenlerden oluşan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 20'si tutuklandı. B.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların arasında Çorumdaki askerlerden sorumlu "asker imamları"nın da bulunduğu, bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi. (AA)

KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN "İL İMAMI" 3 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "il imamlarına" yönelik operasyonda toplantı halindeyken gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu Talas ilçesinde bir apartman dairesinde toplantı halindeyken yakalanan örgütün "Elazığ imamı" Mehmet D, "Kayseri ve Adıyaman imamı" Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar Snin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, adliyeye gönderildi.

Adıyamanda 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı belirlenen Habib Bnin, Kayserideki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen "Kayseri imamı" Sıtkı Başın yerine bu ilde görevlendirildiği öğrenilmişti. (AA)

ADIYAMAN'DA 26 EĞİTİMCİ AÇIĞA ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adıyaman'da çoğu öğretmen 26 eğitimci FETÖ operasyonları kapsamında açığa alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları kapsamında Adıyaman'da görev yapan 26 eğitimci açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında açığa alınan 26 eğitimciden çoğunun öğretmen olduğu iddia edildi. (İHA)

TRABZON'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çaykara ilçe yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Çaykara ilçe yapılanmasına yönelik 13 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Karadeniz İşadamları Derneği (KARGİD) üyesi esnaf K.Y, ilçe ablası öğretmen F.Ö, esnaf ve gönüllü korucu İ.D. ile görevinden istifa eden polis memuru L.Ö. tutuklandı.

Esnaf E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ANKARA'DA ARANAN STAJYER HAKİM YAKALANDI

FETÖ'den aranan stajyer hakim, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında stajyer hakim olduğu öğrenilen ve FETÖ'den dolayı önce ihraç edilen, daha sonra aranan A.Y. isimli şahıs ile 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.Y.'nin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. (İHA)

KONYA'DA 6 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapmasında hakkında yakalama kararı çıkan 22 öğretmenden aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 16 öğretmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkan, daha önce açığa alınan ve emeklilerin de bulunduğu 22 öğretmenden, aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 16 öğretmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2.5 aylık hamile N.E.'nin düşük yapma riski üzerine Kadın Doğum Uzmanı tarafından tedavi yapıldı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu olan N.E., diğer şüpheliler gibi sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. (DHA)

MİLAS'TA 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Milas merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye çıkarıldı.

Milas'ta Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda kişi geçtiğimiz günlerde polisin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri eş zamanlı Aksaray ve Mersin'de operasyon düzenlenmiş ve operasyonda; Milas'tan 4, Aksaray ve Mersin'den de birer kişi gözaltına alınmıştı.FETÖ soruşturması kapsamında, diğer illerde gözaltına alınanlar da Milas'a getirilmişti.

Gözaltına alınan; E.Ç., Ö.Ö., A.A.B., M.B., H.I.Ö. ve A.S. "Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, esnaflık yaptığı öğrenildi. (İHA)

BARTIN'DA "IŞIK EVLERİ" OPERASYONUNDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait "ışık evleri"ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüte ait "ışık evleri"ne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 20 kişi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

UŞAK'TA UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DAHİL 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturmaya ilişkin Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.