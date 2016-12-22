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Kocaeli Kartepe'de TIR'a çarpan minibüs sürücüsü yanarak öldü

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:13:25 DHA

Park halindeki TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü kazanın ardından alev topuna dönen minibüste yanarak hayatını kaybetti

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    Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde minibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. 

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    Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü. 

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    Kaza, D-100 Karayolu Akmeşe sapağında meydana geldi. İzmit yönüne giden 41 HN 902 plakalı minibüs yol kenarında park halinde bulunan 41 PB 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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