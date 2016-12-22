Kocaeli Kartepe'de TIR'a çarpan minibüs sürücüsü yanarak öldü

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MİNİBÜS BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ



TIR'da uyuyan Yusuf Akova araçtaki sarsıntı ve gürültü ile uyanırken, TIR'a çarpan aracı görerek 112 Acil'e haber verdi. Alev alan minibüs bir anda alev topuna dönerken, alevler laminant yüklü TIR'a da sıçradı.