22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yekta Saraç
GÜNDEM

Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar

YÖK Başkanı Saraç, öğretmenlik bölümlerine girişte ilk 240 bine girme şeklinde başarı sıralaması şartının getirildiğini bildirdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:57:19 Güncelleme: 11:12:26 AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saraç, "FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında, üniversitelerden FETÖ ve diğer terör örgütleri ile irtibatlı akademisyenlerin ihraç edildiğinin" anımsatılması ve "Bu kapsamda son verilerin" sorulması üzerine, şunları söyledi:

"İhraç edilen toplam personel bugün itibarıyla 3 bin 850 akademik, 947 idari personel. Toplamda 4 bin 797 kişi üniversitelerden ihraç edildi. Bunların bir kısmının itirazı söz konusu oldu ve 16 kişi kadar yeniden ihraç edilenlerden geri dönüşü sağlandı.

Açığa alınan toplam personel ise 3 bin 25 akademik ve idari personel, FETÖ bağlamında açığa alındı. Bunların bin 79'u göreve iade edildi, bin 946'sı yani 2 bin küsuru halen açıkta bulunuyor. Bunlarla ilgili incelemeler, değerlendirmeler de sürüyor."

"YÖK'ün geçen sene üniversitede hukuk, tıp, mimarlık fakülteleri gibi alanlara girişte başarı sırası sınırlaması getirildiğinin" anımsatılması, "Bu sene de bazı fakültelere girişte aynı sınırlamanın getirilip getirilmeyeceğinin" sorulması üzerine Saraç, daha önce bir hukuk fakültesinde, bin 200'üncü sıradaki kişi ile 367 bininci sıradaki kişinin aynı sınıfta bulunduğunu, aynı hocadan, aynı müfredatla ders aldığını aktardı.

Süreç kadar girdinin de önemli olduğuna işaret eden Saraç, sınıfların, eğitim öğretimin sıhhatli bir şekilde sürdürülmesi için tıp ve hukuk için böyle bir karar aldıklarını, bu fakülteleri daha sonra da mühendislik ve mimarlık fakültelerinin takip ettiğini bildirdi.

Bu kararların pek çok sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçiden destek aldığını vurgulayan Saraç, kararların, yükseköğretimin ayrışma değil bir mutabakat noktası olabileceği umudunu da yeşerttiğini söyledi.

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE BAŞARI SIRALAMASI

Eğitim fakülteleriyle ilgili de böyle bir karar alınacağının düşünüldüğünü geçen yıl açıkladığını anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Eğitim fakülteleriyle ilgili iki önemli karar aldık aslında. Bir başarı sıralaması ama bir başka karar daha aldık. O da şu, eğitim fakültelerine baktığımızda öğretmen yetiştiren bu programlar bir birinci aşamadaki bir de ikinci aşamadaki sınavla öğrenci alıyor. Beden eğitimi, spor öğretmenliği, kimya öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi bütün Avrupa'da öğretimin en iyi olduğu üniversitelerde el üstünde tutulan bir program, özel eğitim öğretmenliği gibi programlar birinci aşamayla öğrenci alıyorlar. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok önemli, radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Matematik ağırlıklıysa ikinci aşmada matematik ağırlıklıya çevirdik.

Bütün bu LYS'den, ikinci aşamadan öğrenci kabul edecek programlar için de bir başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak."

"LYS'ye nakletmeniz kafi gelmiyor mu" diye sorulabileceğini dile getiren Saraç, Türkçe öğretmenliğinin 506 bininci, sınıf öğretmenliğinin 607 bininci, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın ise 627 bininci sıradan öğrenci aldığını, bunun için 240 bin gibi bir sayıyı belirlediklerini bildirdi.

'AÇIK UÇLU SORUYA YAVAŞ YAVAŞ GEÇİLECEK'

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını belirten Saraç, "Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmememiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

'İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE İKİNCİ AŞAMADAN ÖĞRENCİ ALINACAK'

YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı 'Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada açıklamak isterim."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 24
  • Misafir 4 saat önce
    240 bin bile çok fazla, ilk yüz bin olsun, ama neyse bu da bişey. Belki gelecekte güncellenir.
  • Misafir 6 saat önce
    240 bin bile fazla :)
  • Misafir 7 saat önce
    Bence bütün öğretmenleri sözleşmeli yapın. Memur dediğin evrak işi işe uğraşır. Eğitimde memurluk olmaz!
  • Misafir 8 saat önce
    olan yine ogretmenlere vay ...
  • Misafir 8 saat önce
    alkışlıyorum
  • Misafir 8 saat önce
    Hiç bir şey değişmez. Diğer fakültelerden mezun olanlara formasyon verip öğretmen yapıyorlar zaten.
  • Misafir 8 saat önce
    Bu öğretmenlerle alıp veremediğiniz ne ya mülakat yetmezmiş gibi bide bu
  • Misafir 8 saat önce
    Neden bu yıl.. öğrencilerin psikolojisini neden dikkate almazlar neden ve neden...?
  • Misafir 8 saat önce
    şu mühendislikleri kapatın artık.meslek yuksek okulu seviyesine indi iyice.ülkede herkes mühendis!
  • Misafir 8 saat önce
    Özel yeteneklerle alınan branşlar ne olacak ki.Mesela Beden eğitimi öğretmenliği..
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sınavsız geçiş yerine getirilen "ek puan" açıklandı
GÜNDEM

Sınavsız geçiş yerine getirilen "ek puan" açıklandı
YÖK doktora burslarının takvimi açıklandı
GÜNDEM

YÖK doktora burslarının takvimi açıklandı
YÖK'e 19 üniversite için 358 rektör adaylığı başvurusu
GÜNDEM

YÖK'e 19 üniversite için 358 rektör adaylığı ...
KHK ile yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücreti açıklandı
GÜNDEM

KHK ile yerleştirilen öğrenciler dikkat
YÖK'ten doktora yapacaklara burs müjdesi!
GÜNDEM

Doktora yapacaklara müjde!
YÖK'ten KHK ile yerleşen öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin duyuru
GÜNDEM

YÖK'ten kapatılan üniversitelerin öğrencilerine ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REKTÖR VE YÖK ÜYELİĞİ ATAMASI
Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

ESKİ SAVCI MEHMET BERK'İN KARDEŞİ TUTUKLANDI
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı
GÜNDEM

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UMUT TACİRİ YAKALANDI
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz
GÜNDEM

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı
GÜNDEM

HDP VE DBP KAĞIZMAN EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI