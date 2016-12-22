GÜNDEM
Gaspçılara direnen Suriyeli silahla yaralandı
22 Aralık 2016 Perşembe, 09:58:36 | Güncelleme: 10:02:56
AA
Adana'da para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 zanlıya direnen Suriye uyruklu kişi, tabancayla bacağından vuruldu
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 kişiye direnen Suriyeli, tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
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Yeşilbağlar Mahallesi'nde yürüyen Suriyeli Mehmet Hamud'un (27) yolu, ellerinde pompalı tüfek ve tabanca olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından kesildi.
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Hamud'un cebindeki para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan zanlılar, bu sırada direnç gösteren Suriyeliyi bacağına tabancayla ateş ederek yaraladı.
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Zanlılar, Hamud'un para ve cep telefonunu alarak kaçtı.
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Yaralanan Hamud, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Olay yeri ve civarında inceleme yapan polis ekipleri zanlıları arıyor.
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