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Gaspçılara direnen Suriyeli silahla yaralandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:58:36 AA

Adana'da para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 zanlıya direnen Suriye uyruklu kişi, tabancayla bacağından vuruldu

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    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan 3 kişiye direnen Suriyeli, tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

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    Yeşilbağlar Mahallesi'nde yürüyen Suriyeli Mehmet Hamud'un (27) yolu, ellerinde pompalı tüfek ve tabanca olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından kesildi.

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    Hamud'un cebindeki para ve cep telefonunu gasbetmeye çalışan zanlılar, bu sırada direnç gösteren Suriyeliyi bacağına tabancayla ateş ederek yaraladı.

     

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