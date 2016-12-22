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Suriye El-Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu!

22 Aralık 2016 Perşembe, 11:31:09 DHA

Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab’da şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

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    Suriye El Bab'da DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda şehit olan 14 Türk askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in Kayseri'de yaşayan baba evine ulaştı. Şehit annesi Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı.

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    TEKİRDAĞ'A ACI HABER ULAŞTI

    Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’daki evine ateş düştü. 

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    Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 8 saat önce
    ruhları şad mekanları cennet olsun,Allahım yakınlarına sabrı cemil eylesin.
  • Misafir 9 saat önce
    Allah mekanlarını cennet eylesin.Ailelerine sabırlar versin.
  • Misafir 10 saat önce
    ALLAH ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN, MEKANLARI CENNET OLSUN İNŞALLAH
  • Misafir 10 saat önce
    allah ailelerine sabır versin.özellikle analarına evlat acısı.çok zor
  • Misafir 11 saat önce
    ALLAH C.C. MEKANLARINI CENNET ETSİN AİLELERİNE SABIRLAR VERSİN.AMİN.
  • Misafir 11 saat önce
    ALLAH bütün şehitlerimize evlatlarımıza rahmet eylesin. Anne ve babalarına sabır ihsan eylesin. Vatanı kurtaran hep garip yada orta kesim. Zenginlerin lüks yaşamı için bedel ödemediği bir dünya. 100 yıl öncede böyleydi şimdide böyle. Mekanları cennet olsun şehitlerimizin.
  • Misafir 11 saat önce
    Allah hepinizden razı olsun.
  • Misafir 11 saat önce
    Allah mekanlarını cennet eylesin..
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