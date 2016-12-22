20 | 37

24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.