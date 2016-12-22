Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay yakalandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulanan Ağrı Belediye Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, İzmir'de gözaltına alındı. Kubilay'ın Ağrı'ya gönderileceği belirtildi.

Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukkaddes Kubilay'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğunu belirleyen polis harekette geçti. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon ile Eşbaşkan Kubilay gözaltına alındı. İşlemleri bittikten sonra Mukaddes Kubilay'ın Ağrı'ya gönderileceği belirtildi.