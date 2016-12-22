Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde birkaç gündür soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Peki bugün okullar tatil mi? İşte 22 Aralık 2016 tatil olan iller...

ANTALYA AKSEKİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün ve yarın tatil edildi.

Akseki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile bağlı mahallelerde yoğun kar yağışı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan, ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.



MERSİN MUT

DHA'nın haberine göre, Mersin'in Mut İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yoğunlaşarak devam eden kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okullar, bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

Uzun yıllar sonra ilçe merkezine yağan kar, 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimlerindeki bölgelerde yaşam olumsuz yönde etkilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu nedenle, merkez ve mahallelerde tüm okulları bugün için tatil etti.

GAZİANTEP

DHA'nın haberine göre, Gaziantep'te dün başlayan ve hala devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle meydana gelen kazalarda yüzlerce araç otoyolda mahsur kaldı.

Dün başlayan kar halen devam ettiği için okulların tatil edildiği Gaziantep'te, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, trafik kazaları ve devrilen TIR'lar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce araçlık konvoyun oluştuğu yolda, binlerce kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlara, Gaziantep'ten yola çıkan AFAD ekipleri su ve gıda yardımı yaptı. Devrilen TIR'ların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Devam eden kar yağışı sebebiyle kent merkezinde çoğu araç trafiğe çıkamazken, vatandaşların toplu taşıma arazlarını tercih ettikleri görüldü. Yoğun kar yağışı sonrasında kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası da meydana geldi.

Ulaşımda yaşanan sıkıntının aşılması için Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler tarafından açılan yollar ise yağış nedeniyle yeniden kapanırken, ulaşım bazı bölgelerde kontrollü olarak sağlanıyor.

KİLİS

DHA'nın haberine göre, Kilis'te, dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye sınırındaki Kilis'te, dün sabah başlayan ve halen devam eden kar yağışı kentte aksaklıklara yol açtı. Okulların tatil edildiği kentte, ulaşım güçlükle sağlanırken, zincirsiz veya kar lastiksiz yola çıkan araçlar mahsur kaldı, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşandığı Kilis'te, kar yağışının gün içerisinde duracağı bildirildi.

SİNOP

Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki okullarda, etkili olan kar nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde yağışın devam etmesi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar da göz önüne alınarak, 2 ilçede okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, karın etkisini devam ettirdiği Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile Çiftlik, Çamardı ve Ulukışla ilçelerinde tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan kentte dün sabah başlayan kar yağışı, aralıklara etkisini sürdürüyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçe merkezleri ve bağlı tüm köylerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Besni ilçesi merkezi ve bağlı tüm köylerinde eğitim ve öğretim bir gün tatil edildi.

Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Besni ilçesinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Gölbaşı ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında da eğitim ve öğretimin yapılmayacağı ifade edildi.