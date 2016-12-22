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Avrasya Tüneli 360 derece görüntülendi

Avrasya Tüneli bugün 07.00 itibariyle araç trafiğine açılırken, Haberturk.com Avrupa'dan Asya'ya geçiş yolcuşuğunu 360 derece olarak görüntüledi. Saatte 50 kilometre hızla yapılan Avrasya Tüneli yolculuğu Yenikapı'dan Göztepe'ye 8 dakika sürdü.

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Serhan Sevin
Serhan Sevin
www.haberturk.com

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GÖNDER
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
0 0 0 baba yapıyor abi kim ne derse desin adam kral
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 emeği geçen lerden allah razı olsun
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
3 0 +3 işte buuuuuuuuuuuuuu
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
0 0 0 Halka hizmet dedigin boyle olur..
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 Güzel olmuş.Avrupa'dan Asya' ya mı gçtiniz?
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
0 0 0 uuuuu süüppeeerrrr
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
0 0 0 Maşaallah
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Güzel olmuş
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