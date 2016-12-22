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8
Avrasya Tüneli 360 derece görüntülendi
Güncelleme:
14:06:58 -
Avrasya Tüneli bugün 07.00 itibariyle araç trafiğine açılırken, Haberturk.com Avrupa'dan Asya'ya geçiş yolcuşuğunu 360 derece olarak görüntüledi. Saatte 50 kilometre hızla yapılan Avrasya Tüneli yolculuğu Yenikapı'dan Göztepe'ye 8 dakika sürdü.
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Serhan Sevin
www.haberturk.com
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Misafir - 1 saat önce -
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0
0
0
baba yapıyor abi kim ne derse desin adam kral
Misafir - 2 saat önce -
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0
0
0
emeği geçen lerden allah razı olsun
Misafir - 3 saat önce -
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3
0
+3
işte buuuuuuuuuuuuuu
Misafir - 3 saat önce -
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0
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0
Halka hizmet dedigin boyle olur..
Misafir - 4 saat önce -
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0
0
0
Güzel olmuş.Avrupa'dan Asya' ya mı gçtiniz?
Misafir - 5 saat önce -
Cevapla
0
0
0
uuuuu süüppeeerrrr
Misafir - 5 saat önce -
Cevapla
0
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0
Maşaallah
Misafir - 5 saat önce -
Cevapla
3
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+3
Güzel olmuş
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