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Kocaeli Karamürsel
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Kocaeli Karamürsel'de kızını öldüren babanın davası ertelendi

Davacı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı dava 1 Şubat 2017 tarihine ertelendi

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:53:40 Güncelleme: 12:55:55

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçtiğimiz Ekim ayında 20 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren zanlının yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Karamürsel Plaj Yolu Arapoğlu Sitesi A Blok'ta oturan 63 yaşındaki İsmail D., eşinden boşanan ve kendileriyle yaşamaya başlayan kızı Fatma D. (20) ile tartışmaya başladı.

Kızının evden ayrılıp başka bir adamın yanına gitmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın büyümesi üzerine baba İsmail D. evde bulunan tüfek ile kızını vurmuştu.

Daha sonra cinnet geçiren baba, kendisi de intihar etmek istemiş ancak olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bu kararından vazgeçirilmişti.

Konuyla ilgili davanın görülmesine bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmail D. ile avukatı Merih Kuruçelik, davacı olarak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Sanık Avukatı Merih Kuruçelik'in bilirkişi raporu üzerinden savunma yapması için duruşma 1 Şubat 2017 tarihine ertelendi.

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