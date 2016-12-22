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Şırnak'ta terör örgütü operasyonu

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:54:01 AA

Şırnak'ın Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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    Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki mağaralarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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    Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine engellemeye yönelik Giresumunu Dağı'nda operasyon düzenlendi.

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    Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağaralarda, çok sayıda mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    Allah askerimizin yardımcısı olsun.
  • Misafir 7 saat önce
    ALLAHIN ADALETİ ...
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