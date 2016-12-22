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Hava durumu 22.12.2016

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:58:34 HABERTURK.COM

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında hava nasıl olacak? Yurt genelinde...

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece altında seyrediyor. 

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    Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Yılbaşı için plan yapanlar, hava durumuna göre tatil yeri aramaya başladı. Orta vadeli projeksiyonlara göre, yılbaşı yağışlı geçecek.

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    Yetkililer, “Yılbaşında soğuk ve yağışlı hava kütlesinin 30-31 Aralık gibi ülkemize gelmesi öngörülüyor. Türkiye’nin tamamında kar yağması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

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