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Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor.