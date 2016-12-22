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TSK, suriye
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Türkiye-Suriye sınırında 1057 kişi sınırda yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye bin 50, Türkiye'den Suriye'ye 7 kişi yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:24:59 Güncelleme: 15:56:57 AA

Şırnak'ta icra edilen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 72 tüp, 900 kilogram gıda ile tıbbi ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 72 tüpün yanı sıra bir telsiz şarj aleti, iki akü, 900 kilogram gıda ile tıbbi ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Tunceli Merkez'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere, hazırlanmış üç tüp, bir sırt çantası, bir uyku tulumu ve muhtelif malzeme bulundu.

Diyarbakır Eğil'de icra edilen yol kontrolünde, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

YASA DIŞI GEÇİŞLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından gün içinde Suriye'den Türkiye'ye bin 50, Türkiye'den Suriye'ye 7 kişi yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunduğu sırada yakalandı.

Türkiye'ye Irak'tan 5, İran'dan 9 kişi yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalandı, müdahaleler sonucunda 9 bin 960 paket sigara ele geçirildi.

Ayrıca Türkiye'den, Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 102 kişi yakalandı.

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