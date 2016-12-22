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Antalya'da Alman turist plastik kelepçeyle boğulmuş olarak bulundu

Antalya'da park halindeki araçta hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar ekiplere haber verince, araçtaki kişinin plastik kelepçeyle boğulduğu ortaya çıktı

22 Aralık 2016 Perşembe, 14:40:12 Güncelleme: 14:43:07

Tatil için Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'e giden 57 yaşındaki Alman turist Andreas Grigoriadis, aracının içinde plastik kelepçeyle boğulmuş olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gazipaşa'nın Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Aydap mevkii sahilindeki ağaçlık alanda park halindeki yabancı plakalı bir araçta, hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

PLASTİK KEPÇEYLE BOĞULMUŞ

Olay yerine gide Gazipaşa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,aracın arka koltuğundaki kişinin plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Alman uyruklu 57 yaşındaki Andreas Grigoriadis'e ait olduğu anlaşıldı.

Tatil için Gazipaşa'ya geldiği öğrenilen Alman turistin cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Grigoriadis'in cesedi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, Alman turisti öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için soruşturma başlattı.

Soner ÖZCAN/ANTALYA

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