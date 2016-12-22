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Dilge Şen'e çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı

Kimyager Dilge Şen'in ölümüne, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olan taksi şoförü tutuklandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:17:34 Güncelleme: 18:46:42 AA

Kartal'da çarptığı kimyager Dilge Şen'in ölümü, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi şoförü M.Y, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli M.Y, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.Y'nin tutuklanmasına karar verdi.

Dragos Orhantepe Mahallesi'nde 5 gün önce kimyager Dilge Şen'in (29) ölümü ve Cevahir Gençoğlu'nun yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından kaçan taksi şoförünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kazadan sonra çevredeki taksi duraklarına gitmeyen taksiler ve bölgedeki tamircileri araştıran polis ekipleri, M.Y'nin kullandığı sağ farı hasarlı taksinin bir tamirhanede olduğunu tespit etmişti. Bir süredir bağlı olduğu taksi durağına da gitmediği anlaşılan M.Y, kaldığı belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.


ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

İHA'nın haberine göre genç kızın arkadaşları Kimyager Dilge Şen'in ölümüne neden olan taksicinin yakalanması için sosyal medyada kampanya başlattı.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    Hayatta bir gün ölümündeolduğunu unutmayın doğrularıbilin doğrulardan ayrılmayın
  • Misafir 7 saat önce
    Kaza yapıpda kaçan bütün sürücelere verilen cezaların ağırlaştırılması lazım birde vicdan lazım kaza yapanlarda vicdan yoksa hiç bir şey yapamazsınız
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