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YLSY sınav giriş bilgileri açıklandı

MEB tarafından gerçekleştirilen YLSY sınavının giriş bilgileri açıklandı. Peki sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Sınav ne zaman yapılacak?

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:30:40 Güncelleme: 16:34:44

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencileri belirlemek amacıyla yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav giriş bilgileri açıklandı. Peki YLSY sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YLSY sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YLSY SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

MEB tarafından 1416 sayılı Kanun kapsamında verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencileri belirlemek amacıyla yapılacak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav giriş bilgileri Bakanlığın Resmi Burslu Öğrenci Sistemi'nden (REBUS - http://rebus.meb.gov.tr) açıklandı.

SINAV GİRİŞ BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar REBUS'a, T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini(T.C. Kimlik numarasının ilk 8 hanesi) girebilecek.

SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav 10 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacaktır.

SINAVA GİRERKEN YANIMDA NELER BULUNDURMALIYIM?

1) Sözlü sınav giriş belgesi (1 adet)

(Adaylar bu belgenin çıktısını, REBUS’ta açılacak kişisel sayfalarından edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği yer, tarih ve komisyon bilgileri bulunmaktadır. Adaylar belgede yer alan bilgiler doğrultusunda sözlü sınava girebileceklerdir.)

2) Aday bilgi formu (1 adet)

ADAY BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYIN

(Bu belge sözlü sınav komisyonu üyelerinin, adaylar hakkında bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanmıştır. Belgedeki tüm alanların doldurulması zorunlu değildir. Bilgi alanları bilgisayar ortamında ya da elle doldurulabilir.)

3) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport

(Adayın, sınava girebilmesi için nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportunun yanında bulunması zorunludur. Bunların dışındaki meslek kimlik kartları vb. belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinde soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve sürücü belgeleri ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.)

NOT: Sözlü sınava girişte yukarıda belirtilenler haricinde hiçbir belge sınav salonuna alınmayacaktır. Adayların yanlarında sadece sözlü sınav giriş belgesi, aday bilgi formu ve nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekir. Ayrıca adayların sınav salonuna cep telefonu, kamera, ses kaydedici vb. elektronik cihazlarla girmelerine izin verilmeyecektir. Adaylar,  sadece sözlü sınav giriş belgelerinde yazılı gün ve saatte sınava girebileceklerdir. Farklı tarihlerde sözlü sınava girilmesine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır.

DİKKAT! Sözlü sınava girecek adaylardan kılavuzda belirtilen başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranlar, başvuruda gerçek dışı bilgi verenler, başvuru bilgilerini eksik bildirenler, şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmış, hatta bir programa yerleştirilmiş olsalar dahi tüm işlemleri iptal edilecektir.

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