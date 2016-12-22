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PKK, şırnak
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Şırnak'ta PKK'ya dev operasyon

Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri operasyon düzenledi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:40:59 Güncelleme: 15:56:00 DHA

Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 1’inci Jandarma Tugay Komando Tugay Komutanlığı ve 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin katılımıyla PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla güvenlik korucularının takviyesi alınarak Giresunumu Dağları, Ayrım ve Kovankaya Mahalleleri bölgesinde 'Şehit Piyade Er İsa Nazlım' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda komandoların bölgenin zor ve çetin koşullarında PKK'lı teröristleri saklandıkları bölgede etkisiz hale getirmek için fedakarca görevlerini yaptıkları belirtildi.

Operasyonda 1 adet AK-47 boş şarjör, 1 şarjör kılıfı, 38 büyük tüp, 33 küçük tüp, 2 adet 60 amperlik akü, 32 pil, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz şarj aleti, 2 çadır, çok sayıda örgütsel doküman, çok sayıda tıbbi malzeme ve bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

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