54 FETÖ şüphelisinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Zaman Gazetesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 54 gazete yöneticisi ile yazarın mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre, Şahin Alpay, Hilmi Yavuz, Ekrem Dumanlı, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Nuriye Ural, Mümtazer Türköne, Lale Sarıibrahimoğlu, Bülent Keneş ile FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri Cevdet Türkyolu ve Abdullah Aymaz'ın da aralarında bulunduğu, 54 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Kararda, şüphelilerin terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri, örgüte finansman desteği sağladıkları ya da terör örgütü üyesi olmalarının verdiği avantajla mal varlığı elde ettikleri, mal varlıklarını örgütün hizmetine sundukları yönünde yeterli kuvvetli şüphe bulunduğu, bazı şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları belirtildi.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL