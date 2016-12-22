22 Aralık 2016 Perşembe, 16:41:45 | Güncelleme: 20:39:46
AA
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli, Rize Valiliği önünde yapılan tören alanına taşındı. Rize Belediye Başkanı tepkilerin ardından açıklama yaptı
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Rize Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykeli, Rize Valiliği önündeki tören alanına taşındı.
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15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son tören, 10 Kasımda gerçekleştirildi.
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Ardından Rize Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesince meydanın yeniden düzenlenmesi için hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" çalışmalarının başlamasıyla belediye, söz konusu alanda bulunan Atatürk heykelinin, Rize Valiliği önünde yapılan büyük meydana taşınmasına karar verdi.
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Belediye Başkanlığı, Valiliği de karar doğrultusunda bilgilendirdi.
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Belediye ekipleri, Atatürk heykelinin yeni tören alanına taşınması için bugün çalışma başlattı.
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Güvenliği sağlanan heykelin beton zemini, iş makineleriyle söküldü.
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Çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmayı izlerken kimileri de cep telefonuyla kaydetti.
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Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak ile CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Saltuk Deniz ise heykelin taşınmasına tepki gösterdi.
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Çalışma sahasına giren Toprak, Deniz ve beraberindekiler, heykelin kaldırılmasını engellemek istedi.
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Bunun üzerine polis ekipleri, çalışma sahasında bulunanları buradan uzaklaştırdı.
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Polis ve zabıta önlemi sonrası heykelin kaldırılma çalışması tamamlandı.
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Yerinden sökülen heykel, yeni yerine monte edilmek üzere iş makinesiyle Rize Valiliği önüne getirildi.
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Ömer Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanının Rizenin merkezi olduğunu belirterek, bu nedenle heykelin burada kalmasını istedikleri için tepki gösterdiklerini söyledi.
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RİZE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Atatürk heykelinin taşınmasına gelen tepkilerin ardından Rize Belediye BAşkanı Reşat Kasap açıklama yaptı.
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Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Kasap, şu ifadeleri kullandı;