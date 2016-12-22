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Rize'de Atatürk heykelinin yeri değiştirildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:41:45 AA

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli, Rize Valiliği önünde yapılan tören alanına taşındı. Rize Belediye Başkanı tepkilerin ardından açıklama yaptı

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    Rize Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykeli, Rize Valiliği önündeki tören alanına taşındı.

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    15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son tören, 10 Kasımda gerçekleştirildi.

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    Ardından Rize Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesince meydanın yeniden düzenlenmesi için hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" çalışmalarının başlamasıyla belediye, söz konusu alanda bulunan Atatürk heykelinin, Rize Valiliği önünde yapılan büyük meydana taşınmasına karar verdi.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    BU DAVRANIŞLAR BİZİ DAHADA DERİNDEN ATATÜRKE BAĞLIYOR
  • Misafir 6 saat önce
    Heykeli bile birinci gündem oluyor.
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