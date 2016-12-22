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Aynı yolda 8 kez radara yakalandı

Zonguldak'ta yaşayan Ayhan Öztürk, otomobili ile memleketi Ordu'ya giderken 4, evine dönerken de 4 kez hız sınırını aştığı için radara yakalanarak 2 bin 118 lira trafik cezası aldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:01:20 Güncelleme: 17:04:00 AA

İnşaat işçisi Ayhan Öztürk, otomobiliyle memleketi Ordu'ya gidişi ve yaşadığı Zonguldaka dönüşü sırasında, güzergahı üzerindeki Osmancık ilçesinin 15 kilometrelik bölümünde hız sınırını aştığı için 8 kez kez radara yakalandı ve toplam 2 bin 118 lira trafik cezası ile karşı karşıya kaldı.

Alaplı'da yaşayan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Öztürk, Ordu’daki ailesini görmek için 20 Nisanda yola çıktı ve 27 Nisan’da aynı güzergahı kullanarak yaşadığı ilçeye döndü. Öztürk’e Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Projesi üzerinden 8 kez radar ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 2 bin 118 liralık ceza gönderildi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orduda yaşayan annesi ve babasını görmeye gittiğini ifade ederek, Çorum'un Osmancık ilçesinden geçerken yaklaşık 10 kilometrelik yolda 4, dönüşte de 15 kilometrelik yolda 4 olmak üzere toplam 8 kez hız sınırını aştığının tespit edildiğini aktardı.

"BOYUMDAN UZUN CEZALAR GELDİ"

Bu ihlallere ilişkin radar cezası makbuzlarının adresine gönderildiğini ve 2 bin 118 lira tutarında cezayla karşı karşıya kaldığını dile getiren Öztürk, "Bunların haricinde mayıs ayında ilk ceza geldi ve onu ödemiştim. Ardından 2 ay sonra tekrar ceza makbuzu geldi ve bu devam etti. Hız ihlalinde bulunduğum Osmancık'ta 12 tane radar cihazı olduğunu tespit ettim. Yolda radar cihazı olduğuna dair bir tabela da yok. Asgari ücretle inşaatlarda çalışan biriyim, şaşkınım." dedi.

Orduya giderken cezalardan ilkini saat 21.07’de 97, ikincisini 21.11’de 86, üçüncüsünü 21.13’te 97 ve dördüncüsünü ise 21.14’te 81 kilometrelik hızından dolayı yediğini aktaran Öztürk, Alaplı’ya dönüşte de yine 4er dakika arayla toplam 4 ceza yediğini kaydetti. Öztürk, "Yaklaşık 15 kilometrelik yolda toplam 8 ceza yemiş oldum. Cezaların tümüne itiraz ettim." diye konuştu.

Öztürk, birbirine eklediği makbuzları göstererek, "Boyumdan daha uzun ceza kayıtları geldi. Bu cezaları nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum." ifadesini kullandı.

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