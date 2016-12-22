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Manavgat'a 15 yıl sonra kar yağdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. 15 yıl sonra karla buluşan vatandaşlar karın tadını çıkardı

22 Aralık 2016 Perşembe, 18:42:46 Güncelleme: 18:44:08 İHA

Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Manavgat'ı da 15 yıl sonra yeniden karla buluşturdu.

Manavgat'ın yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerinin ardından Oymapınar Barajının üst kesimlerinde de şiddetli kar yağışı görülmeye başladı. Manavgatlılar, kar yağan bölgeye gelip kaartopu oynayıp selfie çekindiler.

Son günlerde Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle tarihinin en soğuk günlerini yaşayan Manavgat, Beşkonak bölgesi, Namaras, Ahmetler ve Taşkesiği mahallelerinin ardından Oymapınar Barajının yaklaşık 2 kilometre yukarısında 15 yıl sonra karla buluştu.

Oymapınar bölgesinde kar yağdığını haber alan bir çok vatandaş kar görmek için bölgeye akın ederken kar yağışı çam ağaçlarını ve zemini kısa sürede beyaz örtüye dönüştürdü. Kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

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