Avrasya Tüneli'nde özçekim için duran vatandaşlara anonslu uyarı

Avrasya Tüneli'nde özçekim yapmak isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak tünelde durmamaları için uyarılar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve bu sabah itibariyle vatandaşların hizmetine açılan Avrasya Tüneli'nde özçekim çekmek isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılar yapılıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tünelde birçok kişinin durarak özçekim yapması üzerine tünelde vatandaşlara durmamaları için anonslar yapılmaya başlandı.

Yapılan anonslarda duran araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.