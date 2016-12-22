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Çorum baz istasyonu
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Baz istasyonunu protesto için çukura girdi

Çorum'da komşusunun bahçesine yapılan baz istasyonu için gerçekleştirilen kazıyı durdurmak isteyen 67 yaşındaki vatandaş çukura girerek protestoda bulundu

22 Aralık 2016 Perşembe, 19:46:15 Güncelleme: 19:47:07 DHA

Çorum'da, baz istasyonu kurdurmak istemeyen bir mahalle sakini çevik kuvvet polislerinin yanında çukura girerek eylem yaptı. 67 yaşındaki Haydar Demir, "Kepçeler gidecek ya da burası benim mezarım olacak" dedi.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi İpekli Sokak'ta yaşayan Fatih Ö., evinin bahçesini bir GSM operatörüne ücret karşılığında kiraladı. Bunun üzerine şirket tarafından gönderilen işçiler baz istasyonu direği kurmak için bahçeyi kazmaya başladı.

Bu sırada mahalle sakini Haydar Demir, kazının yapıldığı çukura girerek işçilere engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine mahalledeki vatandaşlar kazı çalışmasının yapıldığı alana toplandı. Çevik Kuvvet ekipleri tarafından mahallede yoğun güvenlik önlemi alınırken, çukura girerek kazı çalışmasını durduran Haydar Demir, baz istasyonunu mahallede istemediklerini, kendilerinin bu konuyla ilgili muhatap bulamadığını ifade etti.

Demir, "Buraya baz istasyonu kuracaklar. Bize sahip çıkan yok. Valiliğe gittik, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gittik, bizimle ilgilenen olmadı. Burası gecekondu semti, ilgilenen olmaz. Biz de elimizden geldiği kadar engel olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için bunu buraya yaptırmayacağız" diye konuştu.

İpekli Sokak'a gelen Bahçelievler Muhtarı Hasan Kızıltepe ise yetkililerin konunun bilirkişi raporuyla çözülebileceğini söylediğini belirtti. Çukura giren Haydar Demir, kepçelerin ve kamyonların mahalleyi terk etmesinin ardından çukurdan çıktı.

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