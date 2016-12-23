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Türkiye'de okullara kar tatili 23.12.2016

22 Aralık 2016 Perşembe, 20:16:51

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara, Isparta, Mersin, Gaziantep, Konya, Hatay, Afyonkarahisar ve Aksaray'ın bazı bölgelerinde okullara kar tatili ilan edildi

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    ISPARTA

    Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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    İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

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    GAZİANTEP

    Gaziantep'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi.

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