22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mevlüt Çavuşoğlu
GÜNDEM

Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla mücadeleye devam edeceğiz." dedi

22 Aralık 2016 Perşembe, 22:03:29 Güncelleme: 22:07:17

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki daimi temsilciliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Çavuşoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki 236'ıncı Suudi Arabistan'daki 4'üncü misyonu olan İİT Daimi Temsilciliği'nin açılması konusunda verdiği destekten dolayı Suudi Arabistan'a teşekkürlerini iletti.

Uluslararası örgütler ile ilişkilere çok önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Uluslararası ve bölgesel örgütlerin dünya barışına ve ekonomik kalkınmasına verebileceği desteği, potansiyeli görüyoruz. Ayrıca var olan sorunların çözümüne de katkı sunabileceğini biliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef başta Halep ve Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde özellikle ümmetin yaşadığı birçok yerde sorunlar var yine başta terör olmak üzere birçok sorun ile karşı karşıyayız. Benim ülkem Türkiye de maalesef terörün ve değişik terör örgütlerinin hedefi olmuştur. Biz terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda PKK’sıyla, YPG’siyle DEAŞ‘ıyla mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İİT'DEN BEKLENTİLERİMİZ VAR"

"İİT‘den beklentilerimiz var. Özellikle dünyanın değişik bölgelerinde Müslüman toplulukların yaşadığı sorunlara karşı daha duyarlı olmamız, onlara yardımcı olmamız lazım. Sorunlarının çözümü için diplomatik çabalarımızı artırmamız lazım." diye konuşan Çavuşoğlu, İİT’nin bu çabalarına destek vermek için bu misyonu açtıklarını ve burada İİT’nin tüm çalışmalarına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız İİT'ye çok önem veriyor. Dönem başkanlığımızın aktif ve başarılı olması için bizlere talimatlar verdi. Eylem planı hazırladık. Sekreteryanın da desteği ile bunu başarılı bir şekilde uygulayacağız ki İİT, dünyada daha çok görünen ve daha çok etkin olan ve itibarı da daha yüksek bir örgüt olsun. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından misafirler ve katılımcılar ile beraber kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılıştan sonra binayı gezen Çavuşoğlu, AA foto muhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Açılış programına Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ile İİT, İslam Kalkınma bankası ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yetkililer ve ülkede ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Karlov'a yönelik saldırının arkasında FETÖ var
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rus Elçi'ye saldırıyla ilgili ...
Mevlüt Çavuşoğlu AB ile görüştü
GÜNDEM

Çavuşoğlu AB ile görüştü
Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
GÜNDEM

Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu: Bu alçak saldırı ilişkilerimizi bozamaz
GÜNDEM

Çavuşoğlu: Bu alçak saldırı ilişkilerimizi bozamaz
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bana ve ailesine müjde!
GÜNDEM

Çavuşoğlu'ndan Bana ve ailesine müjde!
Bakan Çavuşoğlu'nun Halep diplomasisi
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu'nun Halep diplomasisi
Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın anne-babasının ifadeleri ortaya çıktı
GÜNDEM

ANNE-BABASININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Mevlüt Çavuşoğlu: Esed ile Suriye’nin yoluna devam edemeyeceğine inanıyoruz
GÜNDEM

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYİN 3 AMACI VAR..."
Teklifteki maddeden ‘yedek’ ve ‘ölüm’ ifadesi çıkıyor
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNDEN O İFADELER ÇIKIYOR
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU, FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kocaeli'de silahlı çatışma: 7 yaralı
GÜNDEM

MAGANDALAR ŞEHRİ BİRBİRİNE KATTI