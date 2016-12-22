22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mehmet Berk FETÖ
GÜNDEM

Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı

Balyoz ve Şike davalarının savcısı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı

22 Aralık 2016 Perşembe, 22:32:29 Güncelleme: 22:34:59

İstanbul Sosyal Hizmetler eski müdürü FETÖ soruşturmasında tutuklandı.

Balyoz ve Şike davalarının savcısı Mehmet Berk'in kardeşi İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk FETÖ soruşturmasında tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ soruşturmasında bazı polislere "abilik" yaptığı belirlenen İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk gözaltına alındı.

Balyoz ve Şike davalarının eski savcısı Mehmet Berk'in kardeşi olan Ramazan Berk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ramazan Berk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınmış, çıkarılan kanun hükmünde kararname ile memurluktan atılmıştı.


Nihat ULUDAĞ/ İSTANBUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmir'deki "Askeri casuslukta kumpas" davasında 3 tutuklama
GÜNDEM

"Askeri casuslukta kumpas" davasında 3 tutuklama
Ankara'da darbe girişimine yönelik 4. iddianame tamamlandı
GÜNDEM

Darbe girişimine yönelik 4. iddianame tamamlandı
54 FETÖ şüphelisinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi
GÜNDEM

54 FETÖ şüphelisinin mal varlıklarına el konulma ...
Kerem Kınık: Olağanüstü durumlarda Cumhurbaşkanı bütün cep telefonlarına bağlanabilsin
GÜNDEM

"Cumhurbaşkanı bütün telefonlara..."
İstanbul Valiliği'ni işgal edenlere yardım edenler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
GÜNDEM

İstanbul Valiliği'ni işgal edenlere yardım edenler ...
Fikri Işık'tan El Bab açıklaması: 16 askerimiz şehit oldu
GÜNDEM

"El Bab'da 16 askerimiz şehit oldu"
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU, FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı
GÜNDEM

HDP VE DBP KAĞIZMAN EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI
Mevlüt Çavuşoğlu: Esed ile Suriye’nin yoluna devam edemeyeceğine inanıyoruz
GÜNDEM

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYİN 3 AMACI VAR..."
Kocaeli'de silahlı çatışma: 7 yaralı
GÜNDEM

MAGANDALAR ŞEHRİ BİRBİRİNE KATTI
Teklifteki maddeden ‘yedek’ ve ‘ölüm’ ifadesi çıkıyor
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNDEN O İFADELER ÇIKIYOR