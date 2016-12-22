Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı

İstanbul Sosyal Hizmetler eski müdürü FETÖ soruşturmasında tutuklandı.



Balyoz ve Şike davalarının savcısı Mehmet Berk'in kardeşi İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk FETÖ soruşturmasında tutuklandı.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ soruşturmasında bazı polislere "abilik" yaptığı belirlenen İstanbul Sosyal Hizmetler eski il müdürü Ramazan Berk gözaltına alındı.

Balyoz ve Şike davalarının eski savcısı Mehmet Berk'in kardeşi olan Ramazan Berk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ramazan Berk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınmış, çıkarılan kanun hükmünde kararname ile memurluktan atılmıştı.



Nihat ULUDAĞ/ İSTANBUL