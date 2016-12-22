22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Doğubayazıt PKK Ağrı Halis Gültekin
GÜNDEM

Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis

Doğubayazıt Belediye Meclisi Üyesi Gültekin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası verildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 23:00:02 Güncelleme: 23:03:54 AA

Ağrı'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğubayazıt Belediye Meclisi Üyesi Halis Gültekin, 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gültekin ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, Gültekin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, mart ayında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Doğubayazıt Belediye Meclisi Üyesi Halis Gültekin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta PKK'ya dev operasyon
GÜNDEM

Şırnak'ta dev operasyon!
Fikri Işık'tan El Bab açıklaması: 16 askerimiz şehit oldu
GÜNDEM

"El Bab'da 16 askerimiz şehit oldu"
Reşat Petek FETÖ'nün Darbe Girişimi hakkında bilgi verdi
GÜNDEM

15 Temmuz 25 yıl önce planlanmış!
Ankara'da PKK soruşturmasında 4 tutuklama
GÜNDEM

PKK soruşturmasında 4 tutuklama
Siirt'te terör operasyonu
GÜNDEM

Siirt'te PKK/KCK operasyonu
DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı ...
Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın anne-babasının ifadeleri ortaya çıktı
GÜNDEM

ANNE-BABASININ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Mevlüt Çavuşoğlu: Esed ile Suriye’nin yoluna devam edemeyeceğine inanıyoruz
GÜNDEM

"YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYİN 3 AMACI VAR..."
Teklifteki maddeden ‘yedek’ ve ‘ölüm’ ifadesi çıkıyor
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNDEN O İFADELER ÇIKIYOR
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştü
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU, FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kocaeli'de silahlı çatışma: 7 yaralı
GÜNDEM

MAGANDALAR ŞEHRİ BİRBİRİNE KATTI