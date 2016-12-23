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Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi Hamidiye Altıntaş
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Mevlüt Mert Altıntaş’ın kuzeni: "Şehit olduğu haberinden korkuyorduk vatan haini çıktı"

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen ve ölü ele geçirilen Mevlüt Mert Altıntaş’ın İzmir’de yaşayan amcasının oğlu B.A., “Şehit olduğu haberinden korkuyorduk; vatan haini çıktı” dedi. Saldırganın annesi Hamidiye Altıntaş’ın ise saldırıyı öğrenince oğlunu aradığı ama ulaşamadığı saptandı

23 Aralık 2016 Cuma, 04:06:36 Güncelleme: 04:33:20

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili ayrıntılara HABERTÜRK ulaştı. Suikastçı Altıntaş ile 8 yaşına kadar birlikte büyüdüklerini söyleyen amcasının oğlu B.A., “Daha sonra amcamlar taşındı ve İzmir’den taşınınca fazla görüşemedik. Geçen yıl düğünüme amcam ve yengem geldi ama Mevlüt yoktu. İzmir’e polis okuluna geldiğinde yemeğe davet ettik ama her zamanki gibi ‘İşim var, okul izin vermiyor, geç oldu’ gibi mazeretler ileri sürdü. Polis okuluna başladığında Mevlüt’ün namaz kılmaya başladığını duyduk. Beşiktaş’taki, Kayseri’deki bombalı saldırılardan sonra onun için endişelendik, merak ettik. Telefonla aradık. Şehit olduğu haberinden korkuyorduk, vatan haini çıktı. Arayınca, ‘Kapat, işim var’ diye savuşturuyordu. Ben de yengeme ‘Mevlüt’e söyle, kendine dikkat etsin’ dedim.”

‘BİZLER ATATÜRKÇÜYÜZ’

Altıntaş’ın en son 8 Eylül’de kendisini arayıp evliliği için “Hayırlı olsun” dediğini ve bir daha görüşmediklerini söyleyen B.A., şöyle devam etti: “FETÖ’cü diyorlar. Bizim FETÖ ile işimiz olmaz. Ben 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkıp hainlere karşı yürüyüş yapmış biriyim. Televizyonda saldırıyı duyunca şok oldum. Olaydan sonra amcamı ve yengemi arayıp sormadım; sormam da... Bizler Atatürkçü aileyiz. Babam, Mevlüt’ün yaptıklarını duyunca bana dönüp ‘Harbiden vatan haini çıktı p..’ dedi.

AİLESİ SERBEST KALDI

Altıntaş’ın babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, Hasan Furuncu ve yengesi Sevinç Furuncu, Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Polis memurunun 2 gün boyunca gözaltında tutulan yakınlarının, telefon görüşmeleri, internet üzerindeki yazışmaları ile banka hesaplarının incelendiği öğrenildi. Yakınlarının ifadelerinde Altıntaş’ın herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını, kendi halinde biri olduğunu anlattıkları belirtildi.

TELEVİZYONDA GÖRÜP OĞLUNU ARAMIŞ

Saldırgan Altıntaş’ın Söke’deki yakınları, anne Altıntaş’ın oğlunun suikast yaptığını akrabalarının telefonu üzerine televizyondan öğrendiğini anlattı. Hamidiye Altıntaş’ın, “Bu benim oğlum. Ne yapmış? Nasıl olur, birini öldürebilir? Bunu ona kim yaptırdı?” dediği kaydedildi. Suikast sırasında anne Altıntaş’ın telefonla oğlunu aradığı ancak ulaşamadığı kayıtlarda tespit edildi. Annenin, gözaltı öncesi evin kapısının çalınması sırasında da “Galiba bizi almaya geldiler” dediği öğrenildi.

CENAZESİ İSTENMİYOR

Altıntaş’ın Söke’deki akrabaları, cenazeye sahip çıkmayacaklarını söyledi. Akrabaları, “Birileri bunu ‘Kahraman olursun’ diye kandırmış galiba. Ülkesine ihanet edenden kahraman olmaz. Vatanına ihanet eden bizlere ihanet etmiş sayılır. Anne ve babasının fikrini bilmiyoruz, ama onlarca akrabası olarak onun cenazesine katılmayacağız. Hainlerin cenaze namazı kılınmaz” diye konuştu.

Hüseyin ŞENTÜRK-Neşet DİŞKAYA-Mehmet İNMEZ / GAZETE HABERTÜRK

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